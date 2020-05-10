سلطات البحرين توقف ندوة ضد التطبيع بعد بدايتها بدقائق (فيديو)

أوقفت السلطات البحرينية، مساء السبت، ندوة تناقش مخاطر التطبيع مع إسرائيل، وذلك بعد دقائق من انطلاقها عبر الفضاء الإلكتروني "أونلاين".

وأوقفت السلطات جلسة حوارية عقدتها جمعية الشباب الديمقراطي البحريني على الإنترنت لمناقشة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في الخليج العربي أثناء بثها.

وذلك عقب اتصال السلطات الأمنية بالجهة المنظمة للجلسة وأمرها لهم بقطع البث المباشر فوراً ومن دون نقاش.

وورد اتصال هاتفي إلى جمعية الشباب الديمقراطي البحريني (منظِّمة الندوة بالتعاون مع الجمعية البحرينيّة لمقاومة التطبيع مع إسرائيل) ما أجبر مقدمة الندوة، هديل كمال الدين، على مقاطعة ضيوفها وإنهاء الندوة فورًا.

قالت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع @bsaz_bh إن السلطات البحرينية أوقفت الحلقة الحوارية حول مخاطر التطبيع الخليجي مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بررت القرار بأنه "أوامر عليا". pic.twitter.com/4JP2pWXBFS — مقاطعة (@Boycott4Pal) May 9, 2020

بالفيديو السلطات البحرينية تنمع استمرار بثت ندوة إلكترونية نظمتها جمعية الشباب الديمقراطي بالتعاون مع الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيونيhttps://t.co/2kS340Yxq0 pic.twitter.com/fyJ9tJGrDu — الخليج الجديد – ميديا (@NewKhalij) May 10, 2020

وكانت الندوة تستضيف شخصيّات عدّة من فلسطين وبعض دول الخليج للتعريف بمخاطر التطبيع ومناقشة الإرهاصات المتناغمة مع تطبيع علاقات العرب بإسرائيل.

في السياق، كتب مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، مروان عبد العال أنّ منع الندوة الحوارية التي حملت عنوان "بالمناعتين الوطنية والقومية نقاوم ونُسقِط التطبيع"، جرى بعد انتهائه من إلقاء مداخلته مباشرةً.

وكان من المقرّر أن يتحدث في الندوة أيضًا الباحثُ السعودي سلطان العامر، والكاتب العُماني محمد الشّحري، والأكاديمي الكويتي فهد المطيري، والصحفي البحريني رضي الموسوي.

#البحرين | إيقاف بث الندوة الافتراضية ضد التطبيع، تم بأمر من السلطات العليا في البحرين، بعد المباشرة بها.https://t.co/mo2VCM1JZI https://t.co/mo2VCM1JZI — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 10, 2020

وقال رئيس الجمعية البحرينيّة لمُقاومة التطبيع، إبراهيم كمال الدين، إنّ "الندوة اُعلن عنها قبل نحو أسبوعين، عبر الانترنت، وليست وليدة اليوم"، وهي "ندوة خليجيّة أرادت أن تشرح للجمهور ماهيّة التطبيع مع إسرائيل في دول الخليج، لذلك كانت ندوة مشتركة، شملت الكويت والبحرين وقطر ودول عدة".

رفض رئيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع إبراهيم كمال الدين وقف ندوة #التطبيع رغم التهديدات، لكنّ المسؤولين أنفسهم تواصلوا مع جمعية الشباب الديمقراطي، المسؤولين تقنيًا عن الندوة وتم إيقافها لتفادي التبعات #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/AYTt8Q32hd — Mohsin Mohammed (@Mohsiners) May 10, 2020

في البداية، رفض كمال الدين وقف الندوة متذرّعًا بأنّ "مهمة الجمعيّة البحرينيّة توعيّة الجماهير بخطورة التطبيع، وكل الندوات عقدت سابقًا كانت بدون ترخيص مسبق".

بعد قليل

الساعة ٩ مساءً الحلقة الحوارية عبر البث المباشر

التطبيع مع العدو الصهيوني في الخليج التي تقيمها الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع

@bsaz_bh على هذا الرابط 👇🏻https://t.co/wLAhM6CrL9 pic.twitter.com/Z6MFW0jvlY — يوسُف شمساه – بونرجس (@yashamsah) May 9, 2020

وأفاد أنّ "المسؤول أصرّ بعدها على وقف الندوة، بحجة عدم الترخيص وكذلك تواجد جهات أجنبيّة غير محلية مُشارِكة فيها، وأخبرته أنّنا أبناء الخليج والأمة نحن يدٌ واحدة ولا يوجد بيننا غريب، ورفضت إيقاف الندوة".

وكان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة قد صرح في يونيو/حزيران 2019 بأن إسرائيل وُجدت لتبقى، ولها الحق في أن تعيش داخل حدود آمنة، وأكد أن بلاده ودولا عربية أخرى تريد التطبيع معها، وذلك في حوار أجرته صحيفة "تايم أوف إسرائيل" مع آل خليفة على هامش "ورشة البحرين للسلام من أجل الازدهار" التي نظمتها واشنطن وقاطعها الفلسطينيون.

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