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سياسة

ثلاث دول خليجية طلبت مساعدة إسرائيل ضد "كورونا".. تعرف عليها

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يفتتح مركز "الفحص من المركبة" للكشف عن كورونا
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يفتتح مركز "الفحص من المركبة" للكشف عن كورونا
10/5/2020

طلبت 3 دول خليجية، بينها البحرين، من إسرائيل مساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وفق صحيفة إسرائيلية، الأحد.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني إن "3 دول خليجية، بينها البحرين، تواصلت مع إسرائيل، خلال الأسابيع الأخيرة، لتلقي معلومات ومساعدة في مكافحة فيروس كورونا".

وأوضحت الصحيفة أن الدول الثلاث توجهت إلى مركز "شيبا" الطبي في مدينة تل أبيب (وسط إسرائيل) معربة عن اهتمامها بشأن الأدوات اللازمة لمواجهة الفيروس.

وتابعت أن سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة صرحت، الأسبوع الماضي، بأن "حكومتها مستعدة للتعاون مع إسرائيل في إطار تطوير لقاح ضد الفيروس".

وحتى مساء الأحد، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و144 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 281 ألفا، وتعافى أكثر من مليون 461 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

ونقلت "جيروزاليم بوست" عن الحاخام اليهودي الأمريكي مارك شناير، رئيس منظمة الحوار الدينية العالمية، قوله: "بعض الدول الخليجية وجدت في فيروس كورونا فرصة لزيادة التعاون مع إسرائيل".

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

لكن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن تحسن العلاقات مع دول عربية عديدة من دون تسميتها.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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