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سياسة|مصر

"السيسي عار على مصر" يتصدر تويتر تزامنا مع أزمة العالقين بالخارج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
10/5/2020

تصدر وسم (#السيسي_عار_على_مصر) قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر في مصر، تزامنًا مع أزمة عودة العالقين من الخارج.

وتفاعل المغردون عبر الوسم مهاجمين بشدة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، متهمينه ونظامه بالفشل، بسبب وقائع وأحداث عدة مثل التعامل مع أزمة تفشي وباء كورونا، وإعادة العالقين في الخارج، وفضائح الحجر الصحي لهم، وحادثة سحل مواطن مصري في السعودية.

ورغم اختفاء الوسم بشكل مفاجئ بعد تصدره قائمة الأعلى تفاعلًا في تويتر بمصر، واتهامات لإدارة موقع تويتر في دبي بتعمد إخفائه، إلا أنه عاود الصدارة من جديد حاصدًا آلاف التفاعلات.

وعدد المنتقدون وقائع عدة فشل نظام السيسي في التعامل معها، الأمر الذي اعتبروه "فضحية"، كان آخرها سكوت الإعلام المصري عن حادثة سحل مواطن مصري في السعودية أراد العودة إلى بلده، مما أثار عاصفة انتقادات على منصات التواصل، أشار فيها المغردون إلى إهانة المصريين في الداخل والخارج.

وأثارت أزمة العالقين المصريين في الآونة الأخيرة، موجة غضب عارمة تردد صداها على وسائل التواصل في مصر، بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو للعالقين في الغربية يتوسلون مسؤولي بلادهم بإعادتهم بعدما فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا، وفقدوا معها المأوى والأمان.

ووصل الحال ببعض هؤلاء العالقين إلى حد "الشحاذة والنوم على الأرصفة" وتمنى بعضهم الموت أو الانتحار عوضًا عن الإهانة في الغربة، بينما لا تسمعهم الحكومة المصرية وآثرت عليهم العالقين في المالديف بعدما أعادت تعريف كلمة "العالق" بأنه كل من سافر بشكل مؤقت.

https://twitter.com/HiddenTag2/status/1259365607990067200?ref_src=twsrc%5Etfw

ولم تتحرك الحكومة المصرية إلا بعد تصاعد الدعوات  على منصات التواصل وبعد انتشار مقاطع فيديو عن الاعتصامات أمام مقرات السفارات المصرية في بعض الدول مثل لبنان والكويت وسط تجاهل المسؤولين، إلى حد جعل الإعلام الكويتي يحرج الحكومة المصرية ويذكره بأزمة العمال في الخارج.

أيضًا الإعلان عن تخفيف قيود الحظر تدريجيًا والرهان على وعي الشعب، كان من أبرز الموضوعات التي سردها المغردون عبر الوسم. يتساءل بعضهم "أيهما أشد خطرًا على الشعب كورونا أم السيسي؟".

وذكر المغردون السيسي بالمنظومة الصحية العاجزة على كبح جماع الوباء وحماية كوادرها الطبية وتوفير أدوات الوقاية لهم وأماكن عزل صحية للمرضى، بينما يسارع السيسي بإرسال مساعدات لدول تسبق مصر صحيا واقتصاديا وتكنولوجيا بمراحل كالصين وإيطاليا وأمريكا.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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