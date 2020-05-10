"السيسي عار على مصر" يتصدر تويتر تزامنا مع أزمة العالقين بالخارج

تصدر وسم (#السيسي_عار_على_مصر) قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر في مصر، تزامنًا مع أزمة عودة العالقين من الخارج.

وتفاعل المغردون عبر الوسم مهاجمين بشدة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، متهمينه ونظامه بالفشل، بسبب وقائع وأحداث عدة مثل التعامل مع أزمة تفشي وباء كورونا، وإعادة العالقين في الخارج، وفضائح الحجر الصحي لهم، وحادثة سحل مواطن مصري في السعودية.

اصبحنا لا ندري أين يهان المصري أكثر في الخارج

ام الداخل #السيسى_عار_علي_مصر#المصري_اتسحل_ياسيسي — A.K. (@xxx_1970) May 9, 2020

ورغم اختفاء الوسم بشكل مفاجئ بعد تصدره قائمة الأعلى تفاعلًا في تويتر بمصر، واتهامات لإدارة موقع تويتر في دبي بتعمد إخفائه، إلا أنه عاود الصدارة من جديد حاصدًا آلاف التفاعلات.

وعدد المنتقدون وقائع عدة فشل نظام السيسي في التعامل معها، الأمر الذي اعتبروه "فضحية"، كان آخرها سكوت الإعلام المصري عن حادثة سحل مواطن مصري في السعودية أراد العودة إلى بلده، مما أثار عاصفة انتقادات على منصات التواصل، أشار فيها المغردون إلى إهانة المصريين في الداخل والخارج.

#السيسي_عار_علي_مصر عندما يقوم بارسال مساعدات لدول تسبقنا بملايين السنوات صحيا واقتصاديا وتكنولوجيا كالصين وايطاليا …وامريكا والغلابة في بلده مش لاقيين سرير في مستشفي ولا طبيب يرعاهم او حتى جهاز تنفس لمقاومة الفيروس #فضيحتنا_بجلاجل — LORD QADRY//3K (@h_shoor) May 10, 2020

وأثارت أزمة العالقين المصريين في الآونة الأخيرة، موجة غضب عارمة تردد صداها على وسائل التواصل في مصر، بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو للعالقين في الغربية يتوسلون مسؤولي بلادهم بإعادتهم بعدما فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا، وفقدوا معها المأوى والأمان.

ووصل الحال ببعض هؤلاء العالقين إلى حد "الشحاذة والنوم على الأرصفة" وتمنى بعضهم الموت أو الانتحار عوضًا عن الإهانة في الغربة، بينما لا تسمعهم الحكومة المصرية وآثرت عليهم العالقين في المالديف بعدما أعادت تعريف كلمة "العالق" بأنه كل من سافر بشكل مؤقت.

https://twitter.com/HiddenTag2/status/1259365607990067200?ref_src=twsrc%5Etfw

ولم تتحرك الحكومة المصرية إلا بعد تصاعد الدعوات على منصات التواصل وبعد انتشار مقاطع فيديو عن الاعتصامات أمام مقرات السفارات المصرية في بعض الدول مثل لبنان والكويت وسط تجاهل المسؤولين، إلى حد جعل الإعلام الكويتي يحرج الحكومة المصرية ويذكره بأزمة العمال في الخارج.

أيضًا الإعلان عن تخفيف قيود الحظر تدريجيًا والرهان على وعي الشعب، كان من أبرز الموضوعات التي سردها المغردون عبر الوسم. يتساءل بعضهم "أيهما أشد خطرًا على الشعب كورونا أم السيسي؟".

وذكر المغردون السيسي بالمنظومة الصحية العاجزة على كبح جماع الوباء وحماية كوادرها الطبية وتوفير أدوات الوقاية لهم وأماكن عزل صحية للمرضى، بينما يسارع السيسي بإرسال مساعدات لدول تسبق مصر صحيا واقتصاديا وتكنولوجيا بمراحل كالصين وإيطاليا وأمريكا.

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بدأ اللعب القذر

اعمل ريتويت للتغريده دي

اللجان عملت هاش تاني

بكلمه (على)

وهاشنا كلمه (علي) بنقطتين#السيسي_عار_علي_مصر — 🌷🌱FUaaDA🌱🌷 (@aldahashna) May 9, 2020

ورب الكعبة السيسى عار على كل العرب والمسلمين#السيسى_عار_علي_مصر — A.K. (@xxx_1970) May 9, 2020

https://twitter.com/For_25jan/status/1259294800928530432?ref_src=twsrc%5Etfw

اللي يتعب يا جماعة يخليه ف بيته بكرامته ويتواصل مع دكتور ثقة أي رعاية هتاخدها ف بيتك هتكون أفضل مليون مرة من الرعاية اللي هتاخدها فالعزل

البلد دي لو مبنية من الورق مش هتسقط بالسرعة اللي شيفينها دي😒

حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم والحرامي#ميادين_مصر_ثوره #السيسي_عار_علي_مصر pic.twitter.com/BBoLIGyVD4 — Israa❤Palestine❤ (@israa_palestine) May 9, 2020

https://twitter.com/HHussenr7667/status/1259182747467350016?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mahmoud41307145/status/1259255347048570885?ref_src=twsrc%5Etfw

من ساعه مااستولى على الحكم ومصر في النازل #السيسي_عار_علي_مصر — Omar نمساوى عربي مسلم (@O_Iebed) May 9, 2020

في كل الأحوال عار

في زيادة القروض عار

في رفع الأسعار عار

في مشاريع فاشلة عار

في بيع الأرض عار

في المحافل السياسيةعار

في التصدي للمشكلات عار

في إستغلال المال العام عار

في الكذب ع الشعب عار#السيسي_عار_علي_مصر — حنان الاميره (@GworF1JkuQys1k9) May 10, 2020

https://twitter.com/HHussenr7667/status/1259179901468491776?ref_src=twsrc%5Etfw