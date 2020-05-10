البث الحي
سياسة

السعودية تتبرأ من تغريدة عن صحة محمد بن نايف وتقول: الحساب مخترق

الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق
الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق
10/5/2020

تبرأت السلطات السعودية، الأحد، من تغريدة نشرت على الحساب الرسمي للمديرية العامة للسجون بشأن نقل ولي العهد السابق محمد بن نايف والمعتقل في السجن إلى العناية المركزة.

وقالت المديرية العامة للسجون السعودية، تابعة لوزارة الداخلية، إن حسابها الموثق عبر موقع تويتر "تعرض لاختراق ونشر معلومات غير صحيحة".

جاء الإعلان عقب وقت قصير من نشر هذا الحساب تغريدة تفيد بتدهور صحة محمد بن نايف، ولي العهد السعودي السابق، المعتقل منذ شهرين هو وعمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز، حسب تقارير صحفية أمريكية.

التغريدة المحذوفة التي تحدثت عن الوضع الصحي للأمير محمد بن نايف

وأفادت تغريدة حساب السجون السعودية بأنه تم نقل "محمد بن نايف" إلى العناية المركزة، إثر إصابته بنوبة قلبية، نافية وفاته.

وقال نشطاء إن هذا أول اعتراف من السلطات السعودية بتوقيف "بن نايف"، بينما شكك آخرون في صحة التغريدة، وتحدثوا عن اختراق للحساب.

وكان الأمير محمد بن نايف يشغل منصب ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إلى أن تم إعفاؤه، في يونيو/ حزيران 2017، عقب عامين من توليه المسؤولية، ليخلفه في ولاية العهد محمد بن سلمان، نجل الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونقلت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس) بيانا لمديرية السجون، مساء الأحد، قالت فيه إن حسابها على "تويتر" تعرض صباحا لــ"اختراق ونشر بعض التغريدات غير الصحيحة".

وأضافت المديرية أنه "تم استعادة الحساب، وحذف التغريدات المسيئة"، مقدمة اعتذارا لمتابعيها.

وتابعت أنها فتحت "تحقيقا في الإجراءات بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي".

اقرأ أيضا

السجون السعودية تحذف تغريدة مثيرة للجدل عن صحة الأمير محمد بن نايف
رايتس ووتش: السلطات السعودية تحتجز نجل الملك عبد الله بمعزل عن العالم
لماذا اعتقل ابن سلمان الأميرين أحمد بن عبدالعزيز وابن نايف؟
أسوشيتد برس: اعتقال الأمراء في السعودية رسالة تحذير من ابن سلمان
واشنطن بوست تكشف كواليس اعتقال الأمراء في السعودية
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)