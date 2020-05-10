السراج: الأعمال الجنونية لحفتر دليل ضعف ويأس بعد هزائمه المتتالية

تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوبي طرابلس، مساء السبت.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي: الاشتباكات تجددت بمحور صلاح الدين جنوبي طرابلس بعد هجوم شنته قواتهم على تمركزات لقوات حفتر.

وأضاف المجعي "الاشتباكات لاتزال مستمرة بالمحور، ويتم التعامل مع تمركزات قوات حفتر بالمدفعية الثقيلة".

وأوضح المجعي أن قواتهم تمكنت اليوم من تدمير عربتين جراد لقوات حفتر، التي استهدفت الأحياء السكنية بطرابلس، وكانت تتمركز بمعسكر اليرموك جنوبي العاصمة.

والسبت، شنت قوات حفتر هجمات صاروخية على أحياء سكنية بالعاصمة، كما قصفت مطار معيتيقة الدولي بأكثر من 80 صاروخا، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين، بينهم امرأة وإصابة آخرين، حسب وزارة الصحة الليبية.

هجمات جنونية

ووصف رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، مساء السبت، هجمات حفتر على العاصمة طرابلس، بأنها جنونية.

‎وقال السراج، في بيان، إن "هذه الأعمال الجنونية لمجرم الحرب الارهابي هذه الأيام والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين، هي دليل ضعف ويأس بعد الهزائم المتتالية له ولمليشياته ومرتزقته، وهي مؤشر على قرب نهاية مشروعه الدموي للاستيلاء على الحكم".

وأضاف "انتهاكات حفتر وجرائمه البشعة لن تدفعنا الا إصرارا للضرب بيد من حديد بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة".

وتابع "لن يقف أمامنا أي عائق لتوفير ما يحتاجه المجهود الحربي لإتمام هذه المهمة".

كما استنكر السراج التنديدات الدولية لجرائم حفتر، قائلا "لم نعد نكترث بالتنديدات الخجولة للمجتمع الدولي، والعاجزة عن تسمية المعتدي ومحاسبته وإيقاف من يدعمه".

جرائم حرب

وتأتي هجمات حفتر عقب ساعات من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الهجمات العشوائية التي تشنها قوات حفتر على المناطق المأهولة في طرابلس قد ترقى إلى جرائم حرب.

ويواصل حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.