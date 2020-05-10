الداخلية الكويتية تعلن إحالة متطوع اعتدى على مقيم للتحقيق (فيديو)

قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد إنها استدعت متطوعا ظهر بمقطع فيديو وهو يعتدي على أحد المقيمين في منطقة "جليب الشيوخ" وأحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق معه.

جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، بشأن مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد المتطوعين وهو يعتدي على أحد المقيمين في منطقة (جليب الشيوخ).

وأوضحت الإدارة أن "الأجهزة الأمنية المختصة قامت على الفور باستدعاء الشخص بعد رصد مقطع الفيديو وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق وعمل اللازم بالواقعة".

تعقيبا على ما تم تداوله على وسائل التواصل الإعلام الأمني : استدعاء احد المتطوعين ظهر بمقطع فيديو يعتدي على احد المقيمين و إحالته إلى الجهة المختصة pic.twitter.com/XzkFYCyQQK — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 10, 2020

وكان قد تم تداول مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل للحظة اعتداء أحد المنظمين بالكويت على وافد عندما جاء للحصول على وجبة إفطار.

ويظهر في مقطع الفيديو تعدي المتطوع بالضرب على الوافد، فيما لم يتدخل أحد من الموجودين بجواره ليفصل بينهما، كما يظهر عدد كبير من الوافدين يقفون في صفوف طويلة في انتظار الحصول على وجبة الإفطار.

ولم يتبين من الفيديو السبب الذي أدى إلى قيام المتطوع بهذا الفعل.