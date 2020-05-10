أوباما يهاجم تعامل ترمب مع وباء كورونا في مكالمة مسربة.. ماذا قال؟

قال مصدر يوم السبت إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وصف أسلوب تعامل الرئيس دونالد ترمب مع وباء كورونا بأنه "فوضوي"، وذلك في مؤتمر عبر الهاتف مع أعضاء سابقين في إدارته.

ونأى أوباما بنفسه إلى حد كبير عن الجدل الدائر حاليا حتى عندما جرى تحميله وإدارته الديمقراطية المسؤولية عن مجموعة متنوعة من المشكلات المتعلقة بتوفير إمدادات كافية لمحاربة الوباء الذي أودى بحياة ما يزيد على 79 ألف أمريكي.

ولكن خلال اتصاله يوم الجمعة مع 3000 عضو بجمعية تحمل اسمه وتضم من خدموا في إدارته حث أوباما أنصاره على الوقوف خلف المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن الذي يسعى لإزاحة ترمب في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال أوباما إن الانتخابات "مهمة للغاية لأن ما نواجهه ليس مجرد فرد أو حزب سياسي بعينه".

وأضاف "نحن في معركة مع تلك التوجهات طويلة المدى، التي تعني أن تكون أنانيا وصاحب عقلية قبلية ومثيرا للانقسام، وتنظر إلى الآخر بوصفه عدوا، وهو ما أصبح اتجاها أقوى داخل المجتمع الأمريكي".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون و339 ألف إصابة بفيروس كورونا توفي منهم أكثر من 79 ألفا، بينما تماثل 232 آلاف للشفاء.