أعدت لهم التبولة والحمص والمقلوبة.. أستاذة تفاجئ طلابها في أمريكا (فيديو)

تحدثت معلمة عربية أمريكية، عن مفاجأتها طلابها في معهد تدريس اللغة للطلاب الأجانب بمعهد في ولاية أركنساس جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وأوضحت المعلمة نانسي عبده خوري، وأصولها من عجلون بالأردن، أن تعاليم وظيفتها تتطلب عدم الحديث بالعربية مع الطلبة الأجانب من العرب، وذلك للمساعدة في اعتمادهم على أنفسهم واستخدام اللغة الثانية.

ووثق مقطع فيديو متداول، قولها عن موقف حدث معها سابقًا، عندما سمعت طلابا عربا من "السعودية والكويت والأردن"، يتحدثون بالعربية حول أشياء اشتاقوا لها في بلادهم، والمأكولات من اللحم والأرز والتبولة والحُمص.

فعلياً من زمان ما شفت فيديو مؤثر مثل هذا؛ بأربع دقائق معلمة لغة انجليزية "عربية" تعمل في معهد بأمريكا تتحدث عن طلابها العرب من "السعودية،الكويت،الأردن" الي كانوا يتكلمون عربي في الصف بدون مايدرون انها عربية pic.twitter.com/d4qu1YngZD — عـبدالله الخريّف (@AbdullahK5) May 10, 2020

هذه السيده اسمها نانسي عبده خوري..سيدة جميلة قلبا وقالبا…. نشمية من #عجلون والان مغتربة في امريكا الله يحميها ويعطيها طولت العمر. @HaddadEnas pic.twitter.com/nS3xIntZDD — Ibtisam Al Manaseer🇯🇴l ابتسام المناصير (@IbtisamManaseer) May 10, 2020

رأيت فيها جانبًا من شخصيتي.. نانسي خوري عبده سيدة أردنية مليئة بالحب من مدينة عجلون مغتربة في ولاية بنسلفانيا شقيقه الدكتور غالب خوري أستاذ القانون

و قد شاركت الفيديو على موقع سيدات نشميات.https://t.co/1A7nbzvM60 pic.twitter.com/ovriAkeHkm — وفاء السعد (@wafaalsaadd) May 10, 2020

وأشارت في الفيديو إلى أنها قامت بتحضير المكونات لإعداد المقلوبة والتبولة والحمص، وجلبتها للمعهد في اليوم التالي، وأدخلتهم إلى الغرفة التي حضرت بها الطعام، وشاهدت مفاجأتهم وصدمتهم، وحينها قالوا لها على الفور: "أنتِ عربية! نعم أنتِ عربية".

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل، مقطع الفيديو، وأبدوا إعجابهم بموقفها وحنيتها تجاه الطلبة ومشاعرها النبيلة التي دفعتها للبكاء لحظة الحديث عن الموقف.