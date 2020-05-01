منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل حول منشأ فيروس كورونا

كررت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، القول بأن فيروس كورونا المستجد من أصل طبيعي، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس، أنه شاهد أدلة على أنه صُنع في مختبر صيني.

ويعتقد العلماء أن الفيروس القاتل انتقل من حيوان إلى البشر، عندما ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وربما من سوق في ووهان يبيع الحيوانات البرية الغريبة.

وقال ترمب، الخميس، إنه رأى دليلاً على أن معهد ووهان لعلم الفيروسات كان في الواقع مصدر تفشي المرض، على الرغم من رفضه إعطاء تفاصيل.

وردا على سؤال حول ما ادعاه ترمب، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أكد مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين على أن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة "استمعت مرارا وتكرارا إلى العديد من العلماء الذين نظروا في تسلسل جينوم" الفيروس.

وأفاد ريان، بأن "العديد من العلماء قاموا بفحص التركيبة التسلسلية لجينات كورونا عشرات المرات".

وقال "نحن متأكدون من أن هذا الفيروس طبيعي المنشأ"، مكررا الموقف الذي عبرت عنه المنظمة سابقا.

أطباء في أحد المستشفيات بإقليم ووهان الذي انتشر منه فيروس كورونا

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق،الجمعة، إنها تريد أن تُدعى للمشاركة في التحقيقات الصينية في الأصل الحيواني للوباء الذي أودى في غضون أشهر بحياة أكثر من 230 ألف شخص حول العالم.

وقال راين "المهم هو أن نثبت من هو المضيف الطبيعي لهذا الفيروس"، مشددا على ضرورة فهم "كيف تم اختراق حاجز الأنواع بين الحيوان والبشر".

وقال "الغرض من فهم ذلك هو أنه يمكننا وضع تدابير الوقاية والصحة العامة اللازمة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى في أي مكان".

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تعاون واسع النطاق "لتحديد المصدر الحيواني للفيروس والطريق الذي دخل عبره إلى البشر".

من جهته، نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، ادعاءات تفيد بأن كورونا تسرب من مختبر المدينة.

وقال شوانغ، في تصريح صحفي الجمعة، إن مختبر ووهان "غير قادر على تصميم وإيجاد فيروسات كورونا، وإنه لم يفعل ذلك أبدا".

وحتى مساء الجمعة، أصاب الفيروس أكثر من 3 ملايين و370 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 237 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و70 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".