ليبيا: مشاهد توثق ضحايا قصف حفتر منطقة وسط طرابلس

نشر نشطاء ليبيون ووسائل إعلام محلية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصور، توثق قصف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر للعاصمة طرابلس.

ويأتي قصف قوات حفتر للعاصمة قبل أقل من 24 ساعة على إعلانه وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد في محاور العاصمة طرابلس، التي يشن ضدها هجوما منذ نحو سنة.

وتظهر المقاطع آثار الدمار الناجم جراء استهداف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أحياء سكنية في منطقة زناتة وسط طرابلس.

#عملية_بركان_الغضب: ميليشيات حفتر الارهابية تقصف بصواريخ غراد منطقة زناتة المكتظة بالسكان ووقوع عدد من الوفيات و الاصابات وفقا للتقارير الاولية #العدوان_على_طرابلس #عاصفة_السلام #ليبيا pic.twitter.com/cAIlW3ZJw7 — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 1, 2020

وكان حساب عملية بركان الغضب، التابع لحكومة الوفاق الوطني، أعلن في وقت سابق، الجمعة، عن سقوط قتلى وجرحى جراء القصف الذي استهدف منازل المدنيين في المنطقة.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، الخميس، قد رفض هدنة حفتر.

وقال المجلس في بيان إن أي هدنة حقيقية في البلاد تحتاج رعاية وضمانات وآليات دولية، مؤكدًا عدم ثقته بحفتر.

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