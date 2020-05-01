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سياسة

ليبيا.. عقيلة صالح في تسجيل مسرب: الوضع على شفير الهاوية (فيديو)

رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح
رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح
1/5/2020

انتشر مقطع فيديو مسرب لرئيس برلمان طبرق في ليبيا، عقيلة صالح، يتحدث عن آخر تطورات المشهد في البلاد.

وقال صالح في كلمته خلال اجتماع قبلي، إن الروس طلبوا من قوات حفتر طلب هدنة إنسانية، لأن الأوضاع على الأرض صعبة، ودخول العاصمة طرابلس شبه مستحيل.

وقرأ صالح تقريرا يقيم الوضع، يفيد بأن الطائرات F16 التركية قصفت إمدادات لقوات حفتر متجهة إلى ترهونة، وأن الوضع على شفير الهاوية.

وحذر صالح من إسقاط مجلس نواب طبرق قائلا إن ذلك سيؤدي إلى أن يصبح مجلس النواب في طرابلس هو القائم بأعمال البرلمان الشرعي للبلاد.

وتهكم صالح على طلب حفتر للتفويض "كان يجب طلب التفويض في شيء يملكه".

وكان حفتر أعلن ما سماه "قبول التفويض" وتولي السلطة، الأمر الذي رأى فيه مراقبون إسقاطا لبرلمان طبرق واتفاق الصخيرات.

وتكبدت قوات حفتر سلسلة من الهزائم الميدانية في معظم محاور القتال بطرابلس خلال الأسابيع الماضية،لتعلن وقفا للعمليات العسكرية في شهر رمضان، وهو ما رفضته حكومة الوفاق الوطني.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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