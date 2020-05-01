ليبيا.. عقيلة صالح في تسجيل مسرب: الوضع على شفير الهاوية (فيديو)

انتشر مقطع فيديو مسرب لرئيس برلمان طبرق في ليبيا، عقيلة صالح، يتحدث عن آخر تطورات المشهد في البلاد.

وقال صالح في كلمته خلال اجتماع قبلي، إن الروس طلبوا من قوات حفتر طلب هدنة إنسانية، لأن الأوضاع على الأرض صعبة، ودخول العاصمة طرابلس شبه مستحيل.

وقرأ صالح تقريرا يقيم الوضع، يفيد بأن الطائرات F16 التركية قصفت إمدادات لقوات حفتر متجهة إلى ترهونة، وأن الوضع على شفير الهاوية.

وحذر صالح من إسقاط مجلس نواب طبرق قائلا إن ذلك سيؤدي إلى أن يصبح مجلس النواب في طرابلس هو القائم بأعمال البرلمان الشرعي للبلاد.

وتهكم صالح على طلب حفتر للتفويض "كان يجب طلب التفويض في شيء يملكه".

وكان حفتر أعلن ما سماه "قبول التفويض" وتولي السلطة، الأمر الذي رأى فيه مراقبون إسقاطا لبرلمان طبرق واتفاق الصخيرات.

عقيلة صالح رئيس برلمان #حفتر: الروس معنا والموضوع مش سر، طلبوا منا اننا نطلب هدنة إنسانية لأن الأوضاع على الأرض صعبة ودخول العاصمة شبه مستحيل والطائرات F16 التركية قصفت إمدادات #حفتر للقوات المحاصرة! ( ١/٢) pic.twitter.com/orPvcvixqE — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) April 30, 2020

وتكبدت قوات حفتر سلسلة من الهزائم الميدانية في معظم محاور القتال بطرابلس خلال الأسابيع الماضية،لتعلن وقفا للعمليات العسكرية في شهر رمضان، وهو ما رفضته حكومة الوفاق الوطني.