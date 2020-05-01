"لو ضاقت عليك ستموت".. صراحة وزير الصحة السوداني حول كورونا (فيديو)

لاقت تصريحات وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، تفاعلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بعد تصريحات عن نقص كبير في المعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

كان وزير الصحة السوداني، أوضح في تصريح صحفي مساء يوم الأربعاء أن عدد المستلزمات التي تستخدمها الكوادر الصحية قد شارفت على الانتهاء وأنها تكفي لمدة أسبوعين فقط.

كما حذر وزير الصحة، المواطنين بصورة غاضبة بعد ارتفاع حالات الإصابات واكتشاف 57 إصابة في السودان خلال 24 ساعة، أنه لا يتوفر أي علاج لمرض كورونا.

وقال التوم إن كل ما يمكن تقديمه للمواطنين هو دواء البنادول والمحاليل الوريدية بالإضافة للأكسجين في حالة الشعور بضيق في التنفس، أما في حالة تدهور الحالة سيكون مصير المريض هو الوفاة. وعبر الوزير عن ذلك قائلا "لو ضاقت عليك بتموت".

https://twitter.com/CinemaClub96/status/1255916349924225026?ref_src=twsrc%5Etfw

وزير الصحه السوداني pic.twitter.com/Yrgvbw2KgU — True Memes (@TrueMemes0) April 30, 2020

خرق حظر التجول

جاءت ردة فعل الوزير بعد خرق عدد مقدر من السودانيين للإجراءات التي اتخذت بعد الكشف عن حالات إصابة بفيروس كورونا في السودان، وإن كانت محدودة في البداية.

وأنكر عدد كبير من الجمهور وجود فيروس كورونا من الأصل، في حين اعتقد آخرون، أن الفيروس يمكن علاجه بطريقة بسيطة وبالأدوية المحلية فقط.

كانت السلطات في السودان اتخذت إجراءات عديدة منها الإغلاق وحظر التجول، إلا أن هذه الإجراءات تم خرقها بصورة كبيرة، حتى إن بعضهم نظم مسيرات أنكر فيها وجود الوباء.

تصريح غريب نوعاً ما من وزير الصحة السوداني بشأن #فيروس_كورونا ، لا أدري هل يتحدث بواقعية مطلقة أم هو تخويف وتهويل للتعامل بجدية مع هذا الفيروس وأخذ الإحتياطات اللازمة ، أم هو تشاؤم ويأس❗️في گل الأحوال أرى ضرورة الإلتزام منا كأفراد واتباع التعليمات من الجهات المختصة @OmaniMOH pic.twitter.com/vcyxug8I07 — المُشـــــٓـــاگسة هِـنـدّ💎 (@AlawiaHind) April 30, 2020

تفاعل المغردين

لاقت تصريح وزير الصحة السودانية ردود أفعال محلية وعربية ، بعضها ساخرة والأخرى مؤيدة، لصراحته أمام مواطنيه حسب ما قالوا.

واعتبر بعض المغردين على تويتر أن ما قام به وزير الصحة يستوجب الشكر في ظل إخفاء بعض الحكومات المعلومات الحقيقية عن مواطنيها.

بينما انتقد البعض الوزير واعتبروا أنه من غير اللائق أن يحدث وزير مواطنيه وينتقدهم بهذا الأسلوب، في وقت سمح فيه من قبل بفتح المعابر لمدة 48 ساعة لإعادة بعض العالقين خارج السودان ما ساهم في انتشار الفيروس.

كان وزير الصحة، أعلن مساء الأربعاء، عن تسجيل 57 حالة إصابة جديدة سجلها السودان خلال 24 ساعة منتقدا عدم التزام المواطنين بتوجيهات الحظر الشامل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وزير الصحة الاتحادي #أكرم__علي_التوم: البعض حول أسلوبي في الخطاب بأنه خطاب توجيهي لكن أننا في حالة حرب مع وباء كورونا الذي يتطلب تضافر الجميع لدينا (13) ولاية سجلت حالات كورونا وتبقيت( 5) ولايات ولا زال المواطن لا يهتم ويمارس حياته بالتجمعات#كورونا_السودان#واكب pic.twitter.com/uiu0QBb2HX — واكب | Wakeep (@WakeepAr) May 1, 2020

كورونا في السودان

وأعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان، يوم الخميس، تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 31 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت 67 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 422 إصابة بالفيروس.

ووفق بيان وزارة الصحة السودانية فقد تعافى 39 شخص مصاب من بين إجمالي حالات الإصابات.