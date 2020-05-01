لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم الجمعة 1 من مايو/أيار

حتى مساء الجمعة، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 3 ملايين و338 ألفا، توفي منهم أكثر من 235 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و55 ألفا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الجمعة، 1 من مايو/آيار 2020:

لحظة بلحظة

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز الاستخدام الطارئ لعقار ريميدزفير بعلاج كورونا بعد أن أثبت تقليصه فترة التعافي.

وزارة الصحة اليمنية: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة تعز ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 7.

وزارة الصحة اليمنية: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة تعز.

وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 218 وفاة خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24594.

وزارة الصحة المغربية: 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4569 إصابة.

وزير الصحة البريطاني: تسجيل 739 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 27510.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 5895 إصابة و14 وفاة.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4154 والوفيات إلى 453.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 49032.

وزارة الصحة البلجيكية: 130 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 7703.

نحو 50 ألف متعاف من فيروس كورونا خلال 24 ساعة حول العالم وإجمالي المتعافين يتجاوز مليونا وخمسين ألفا.

وسائل إعلام مصرية: وفاة وكيل كلية طب القصر العيني الدكتور هشام الساكت بعد إصابته بفيروس كورونا.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا: تسجيل إصابتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 63.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24097.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 169.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 29544 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2020 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

رويترز: ألمانيا تعلن تسجيل 193 وفاة و1639 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6481 والإصابات إلى 160758.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 30.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4377.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 14096 تعافى منهم 1436.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 729.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالة وفاة واحدة و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 71 شخصا.

وزارة الصحة الإيرانية: 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6091.

وزارة الصحة الإيرانية: 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 95646.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 281 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24824.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 215216.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2447.

السلطات الروسية: تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1169.

السلطات الروسية: تسجيل 7933 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 114431.

وزارة الصحة الإسرائيلية : 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 16004.

باكستان تعلن تسجيل 39 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع عدد الوفيات إلى 385.

أ ب: فتح الحدائق والمتاحف في بيجين ومنها "المدينة القديمة المحرمة" بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا.

رئيس وزراء ماليزيا: سنسمح باستئناف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية التي لا تستدعي تجمعات كبيرة.

ترمب: على الصين أن تجيب على السؤال كيف انتشر الفيروس وهل حدث خطأ ما أو أنه سرب عمدا.

ترمب: اطلعت على أدلة تربط مختبرا في مدينة ووهان الصينية بانتشار فيروس كورونا.

ترمب: أدرس فرض رسوم على الصين بسبب تعاملها مع أزمة فيروس كورونا وعليهم أن يفصحوا عن ملابسات نشأته.

ترمب: لا يمكنني الإفصاح عن سبب ثقتي العالية في أن فيروس كورونا مصدره مختبر ووهان بالصين.