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سياسة

كورونا مصر.. 14 وفاة وقفزة في عدد الإصابات

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
1/5/2020

أعلنت مصر، الجمعة، تسجيل 14 وفاة و358 إصابة جديدة بفيورس بكورونا المستجد، ما يمثل قفزة في الإصابات بالوباء.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن إجمالي الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 406، بعد تسجيل 14 حالة خلال آخر 24 ساعة>

وأضافت أنها سجلت 358 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5 آلاف و895.

وهذه هي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها مصر، منذ اكتشافها أول إصابة بالفيروس منتصف فبراير/ شباط الماضي.

وتزيد إصابات الجمعة، بنسبة 33 % عن نظيرتها المسجلة الخميس، التي بلغت 269 حالة.

ومن ضمن حالات الإصابة 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و406 حالات وفاة.

وتواجه السلطات تحديا في مواجهة الفيروس في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من مئة مليون نسمة يعيش كثيرون منهم في مناطق ريفية على طول نهر النيل وفي ظل نظام صحي يعاني بشدة من العمل بما يفوق طاقته.

وحتى مساء الجمعة،  أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و350 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 237 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و62 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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