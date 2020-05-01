كورونا: إيرانيون يتابعون شعائر دينية من داخل سياراتهم (صور)

مع إقفال المساجد في إيران نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وجد المصلون حلا بالتجمع داخل سياراتهم في ساحة كبيرة لحضور شعائر دينية.

وتُبث تلك الشعائر الدينية على شاشة عملاقة أمامهم خلال أيام وليالي شهر رمضان.

وحظرت إيران التجمعات في إطار جهود مكافحة وباء كوفيد-19، الذي أودى بحياة أكثر من 6 آلاف شخص في الجمهورية الإسلامية.

وفي ظل عدم القدرة على الذهاب إلى الصلاة في المساجد بعد الإفطار، يركب أفراد العائلات السيارات ويتوجهون إلى موقف سيارات ضخم في العاصمة طهران، إذ يتفرجون على أداء شعائر دينية وأناشيد من داخل سياراتهم.

الايرانيون يحيون ليالي #شهر_رمضان في تجمعات مفتوحة للسيارات في باحات العاصمة حيث تبث الأدعية والابتهالات الدينية عبر شاشات ضخمة بينما يلتزم الحاضرون سياراتهم لتجنب انتشار فيروس #كورونا | #إيران #صور #فيروس_كورونا pic.twitter.com/84rOfOR3EH — جاده إيران (@jadehiran) April 29, 2020

وفكرة مشاهدة السينما في الهواء الطلق (درايف إن) ظاهرة ثقافية أمريكية لم تجد طريقا لها إلى إيران من قبل، لكنها أضحت مقبولة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

واصطفت، مساء الخميس، أكثر من 100 سيارة أمام شاشة عملاقة لمتابعة البرنامج الديني، ويعمل منظمو البرامج الدينية بإرشاد السيارات نحو مواقع محددة قبالة الشاشة بمرآب مدينة الألعاب (إيرام) في غرب العاصمة.

وتبدأ المراسم التي أطلِق عليها اسم "ليالي الشوق" بفيديو موسيقي يظهر فيه الجنرال قاسم سليماني، الذي قتل بضربة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق المجاور في يناير/ كانون الثاني الماضي.

صورة الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، حاضرة في ذاكرة الإيرانيين

وأمام طوابير السيارات يقف رجال يضعون على وجوههم كمامات فضفاضة على منصة يؤدون أناشيد دينية، فيما كانت الشاشة خلفهم تبث صورهم، وجلس أفراد العائلات داخل سياراتهم، وفي العتمة ينير ضوء الشاشة وجوههم.

وأغلقت المساجد في منتصف مارس/آذار وعُلِّقت صلاة الجمعة بالمساجد في مسعى لوقف تفشي الفيروس، وبالنسبة للمصلين، فإن حضور هذه المراسم من داخل السيارات فرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية من دون انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 6 آلاف و91 مصابًا، وأصاب 95 ألفًا و646 شخصا منذ إعلان إيران عن أولى الإصابات في 19 من فبراير/شباط في مدينة قم الشيعية المقدسة، والتي تعد مركزا للدراسات الإسلامية، ويتوافد عليها الزوار من مختلف أنحاء المنطقة.

وعالميًا، أصاب فيروس كورونا المستجد 3 ملايين و383 ألفًا و892 شخصًا، وقضى جراء الإصابة بالفيروس نحو 238 ألفًا و606 مصابين، بينما تعافى مليون و73 ألفًا و224 مصابًا، حتى اللحظة.

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