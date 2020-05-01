بازفيد: الكونغرس الأمريكي يعمل على تشريع لكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

قال موقع "باز فيد" إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يعملون على تشريع جديد لإجبار إدارة الرئيس ترمب على نشر التقارير السرية.

وذلك بشأن الدور الذي لعبته السعودية في عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

وأضاف الموقع نقلا عن رئيس لجنة الاستخبارات النائب آدم شيف، أن المساءلة عن مقتل خاشقجي لا يمكن أن تحدث قبل كشف الإدارة عما تعرفه بشأن الشخص في الحكومة السعودية، الذي أعطى الأوامر ونفذ وحاول التستر على الجريمة.

ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية بعد مقتل جمال خاشقجي

وقال الموقع نقلا عن شيف، إنه وفي حال عدم امتثال مدير المخابرات الوطنية للقانون، سيتخذ الكونغرس المزيد من الخطوات التشريعية لضمان رفع السرية عن التقرير الذي أعدته وكالات الاستخبارات.

كما نقل الموقع عن مسؤول في لجنة الاستخبارات رفض الكشف عن اسمه قوله، إن اللجنة تعمل على رفع السرية عن تقرير مقتل خاشقجي، وذلك عبر اتباع نفس النهج الذي اتخذه المجلس عام 2016، حين رفع السرية عن التقرير الخاص بهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 والتي تشير إلى صلات بين الحكومة السعودية ومنفذي الهجمات.

واتهمت السلطات التركية نظيرتها السعودية بإرسال فريق من 15 شخصًا لقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وطالبت أنقرة بتسليم المتهمين لمحاكمتهم في تركيا، لكن السلطات السعودية رفضت ذلك.

وأعلنت الرياض بعد ذلك فتح تحقيق في القضية ومحاكمة المتورطين.

وكانت الرياض قد أعلنت -عقب 18 يومًا من الإنكار وتقديم تفسيرات متضاربة للحادث- مقتل خاشقجي إثر شجار مع أشخاص سعوديين، واعتقال 18 مواطنًا في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.