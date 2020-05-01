الدنمارك: بدء محاكمة متهم بالتخطيط لمحاولة اغتيال لحساب إيران

بدأت في الدنمارك محاكمة نرويجي من أصل إيراني متهم بالتجسس وبمحاولة قتل في الدنمارك لحساب إيران.

ووجه الادعاء للرجل، 40 عاما، تهم التخطيط لاغتيال زعيم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" الإيرانية الذي يقيم في المنفى في الدنمارك.

وقال بيان الاتهام إنه يشتبه في قيام المتهم بعمليات تجسس في الدنمارك "بناء على أوامر وتعليمات من أجهزة الاستخبارات الإيرانية".

وأضاف البيان أنه متهم بالتقاط صور وتصوير مشاهد في محيط منزل زعيم الحركة لثلاثة أيام في سبتمبر/ أيلول 2018.

ونفي الرجل لائحة الاتهام التي وجهت ضده.

وقالت السلطات الدنماركية إن الاستخبارات والشرطة نفذتا عملية واسعة في 28 من سبتمبر/ أيلول 2018، شلت البلاد عدة ساعات لإفشال المخطط.

وتعتبر السلطات الدنماركية أن الهجوم المخطط له أتى بإيعاز من النظام الإيراني ردا على هجوم في منطقة الأحواز في جنوب غرب إيران وقتل فيه 24 شخصا في سبتمبر/ أيلول 2018.

ونفت إيران رسميا أن تكون خططت لهجوم في الدنمارك. ويتوقع أن يصدر الحكم في نهاية يونيو/ حزيران المقبل.