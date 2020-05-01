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الإمارات تحرق سقطرى: يمنيون غاضبون بعد محاولة قوات الانتقالي احتلال المحافظة

قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن المدعوم إماراتيا
قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن المدعوم إماراتيا
1/5/2020

قال رمزي محروس محافظ أرخبيل سقطرى اليمني إن القوات الحكومية أوقفت تقدم مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات باتجاه مدينة حديبو عاصمة المحافظة.

وقال محروس في مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "ضميرنا لا يسمح لنا بأن نعتدي على أحد، ونأسف أننا نقاتل إخواننا لكن أجبرونا على ذلك ونحن مسالمون".

وأضاف: "لم نطلق من قبل أية طلقة، لكن اليوم أجبرونا أبناء الضالع ويافع وأبين (محافظات ومناطق جنوبية) أن يواجهوا أبناء سقطرى. بفضل الله أوقفنا تقدمهم".

وأشار محروس إلى أنه بناء على توجيهات رئاسية فإن قوات التحالف ستقوم بتأمين مدينة حديبو وإرجاع كل القوات إلى ثكناتها.

https://twitter.com/fared_alawlaqe/status/1256187247495438336?ref_src=twsrc%5Etfw

واندلعت اشتباكات عنيفة في وقت سابق، الجمعة، بين قوات الحكومة الشرعية ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الانفصالي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، في المدخل الغربي الرئيسي لمدينة حديبو.

ونقلت وكالة الأناصول عن مسؤول محلي أن القوات الحكومية تمكنت من إفشال محاولة ثانية لاقتحام حديبو، وأعطبت مدرعات بحوزة المتمردين ومسلحي الانتقالي.

وذكر المسؤول أن القوات السعودية في سقطرى تدخلت ونجحت في وقف الاشتباكات وعودة المتمردين ومسلحي الانتقالي إلى مواقعهم، فيما استقرت القوات السعودية على المدخل الغربي لحديبو. وقال المسؤول إن الاشتباكات اسفرت عن سقوط قتيل وجرحى من المتمردين ومسلحي الانتقالي.

وتمكنت القوات الحكومية، أمس الخميس، من إفشال محاولة لمسلحي الانتقالي لاقتحام لحديبو.

وتأتي التطورات في سقطرى، التي تقع ضمن محافظات اليمن الجنوبية، عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي -المدعوم إماراتيا- قبل أسبوع حالة الطوارئ العامة والإدارة الذاتية للجنوب.

وتشهد سقطرى، بين الحين والآخر، محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفذها مسلحون مدعومين من الإمارات، إضافة إلى عمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية والانضمام إلى قوات المجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

ودعا إعلاميون يمنيون إلى حملة للدفاع عن جزيرة سقطرى بعد أن سيطر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على أحد الألوية العسكرية فيها، وشن هجمات للسيطرة على مدينة حديبو مركز المحافظة.

وأبدى المغردون مخاوفهم مما أسموه بالاحتلال الإماراتي للجزر اليمنية، من خلال مساندة العمليات العسكرية للمجلس الانتقالي وبعض القوى الأخرى من أجل السيطرة على الجزيرة.

https://twitter.com/ziKFjM3rtRNTq0f/status/1256178130190045185?ref_src=twsrc%5Etfw

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته ومكون من 6 جزر. ويحتل الأرخبيل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي وقرب خليج عدن.

المصدر : الأناضول + الجزيرة
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