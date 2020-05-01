أحد ضحايا تفجير سيناء: "عشت محاربا وسأموت بطلا" ومصريون يتفاعلون

سادت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد مقتل عدد من الجنود وضباط الجيش المصري في تفجير وقع، الخميس، في منطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وتداول أهالي محافظة سوهاج، مسقط رأس أحد ضحايا التفجير، عبر صفحاتهم، آخر ما كتبه الجندي، أحمد علي، والشهير بأحمد الكاملي، قائلًا: "وسيشهد التاريخ أنى قد ولدت ذكرًا. وتربيت رجلًا. وعشت محاربًا. وسأموت بطلًا إن شاء الله".

احمد الكاملي احد شهداء تفجير بير العبد في سيناء كان ضد السيسي ومات مدافعا عن بلده مات عشان ناس ماتستهلش الحياة#بئر_العبد #سيناء pic.twitter.com/NWwXtM7ZFR — mohamed mamdouh (@mohamedmamdohh0) May 1, 2020

وأوضح نشطاء أن أحد الجنود كان معارضا للنظام المصري، ولكن ذلك لم يمنعه من الدفاع عن الوطن وخدمة البلد.

ونعى نشطاء وفنانون مصريون ضحايا التفجير عبر وسمي #بير_العبد و#شهداء_الوطن ليتصدرا قائمة الأكثر تفاعلا على موقع "تويتر" بأكثر من 15 ألف تغريدة.

يتغمد الله من ماتوا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ونسأل الله للمصابين الشفاء العاجل

وحفظ الله مصر من كل مكروه وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ#بئر_العبد — أ.د.أحمد عيسى المعصراوي (@elmasrw) May 1, 2020

من يقرأ التاريخ يفهم الواقع.. أنصح الجميع قراء شهادة محمد نجيب وعبد اللطيف البغدادي عن نشر #عبد_الناصر الإرهاب في #مصر ليحكم.. فمنذ 8 سنوات يسرح #الإرهاب بمصر ويقدم النظام روايات كاذبة.. من يقتل جنود مصر وأهل #سيناء السيسي كما فعل ناصر من قبل وحكم بنفس النهج الإجرامي#بئر_العبد pic.twitter.com/PAacS7hr2b — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) May 1, 2020

الناس اللي كل مصيبة تحدث يقولك أصل دول ماتوا في ليبيا..

طيب..

والله ماتوا في سيناء

والطيارة اللي قبلها وقعت في سيوة

مفيش حاجة بتستخبي الآن في عصر البث والتوثيق بتليفون محمول…!#بير_العبد#سيناء #شهداء_الوطن — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) May 1, 2020

شهداء #بئر_العبد كما ترون👇شريحة من أبناء #مصر من مختلف التوجهات

ومنهم المعارض الذي يحمل هموم الشعب وحدهم الموت

وأنهم ضحايا لنظام سلطوي

يؤجج الاحقاد وينفخ في النار

فشل في حمايتهم ويتاجر بدمائهم في دراما تحولت لتمجيد الاقتتال الأهلي بين المصريين

بدون مشروع وطني لحقن دماء المصريين pic.twitter.com/QNKZXbNpVa — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) May 1, 2020

فيما استنكر آخرون طريقة تداول الإعلام المصري للحادث، وغرد أحد النشطاء قائلا: "لما مات الجنود في عهد الرئيس مرسي، حمّله الإعلام مسؤولية وفاتهم، رغم أنه اتخذ موقفا وأقال وزير الدفاع ورئيس الأركان …".

لما مات الجنود في عهد الرئيس مرسي الإعلام حمله مسؤولية وفاتهم رغم أنه اتخذ موقف وأقال وزير الدفاع ورئيس الأركان

أما في عهد السيسي لما بيموت جنود برضو بيحملوا أنصار الرئيس مرسي وفاتهم رغم ان الموضوع اتكرر في عهد السيسي بدون ما ياخد أي موقف

سبحان الله#شهداء_الوطن#شهداء_بئر_العبد — Ebn Mohamed Ali (@f_mohamed_ali25) May 1, 2020

وأعلن المتحدث العسكري باسم الجيش، الخميس، عن مقتل 10 جنود بينهم ضابط في تفجير آلية عسكرية كانت تقلهم، في منطق بئر العبد.

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