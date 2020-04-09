هل فيروس كورونا مصنع معمليا؟ (فيديو)

كشف خبير في علم الأحياء الدقيقة في ألمانيا للجزيرة مباشر حقيقة ما يتداول عن احتمالية أن يكون فيروس كورونا المستجد "مصنع معمليا".

وقال الدكتور علاء العدلي، الخبير في مركز الرعاية الصحية بمدينة فيسبادن بولاية فرانكفورت الألمانية، لبرنامج "مع الحكيم" إنه يمكن بسهولة لخبراء الفيروسات اكتشاف إذا ما كان أي فيروس مصنع معمليا أم لا.

وأضاف أن عائلة فيروس كورونا معروفة منذ فترة طويلة للعلماء، مشيرا إلى أن دراسات أجريت في ألمانيا على عدد من المرضى مؤخرا أظهرت تحور الفيروس طبيعيا في غضون أيام قليلة.

وأكد العدلي أن الفيروس المنتشر حاليا في العالم ليس مخلقا بل هو فيروس طبيعي إلا أنه يطور نفسه بشكل سريع.