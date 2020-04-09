هل الأشخاص ذوو البشرة السوداء غير مهددين بفيروس كورونا؟

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ما كتبه مصفف الشعر وخبير التجميل الأمريكي، تايلر بيري، عن وفاة أحد أفراد فريقه ذوي البشرة السوداء بفيروس كورونا المستجد.

وقال "بيري" في حسابه الرسمي على موقع إنستغرام" لقد سمعت أحد السود يقول إننا لا نُصاب بهذا الفيروس؛ وهذا غير حقيقي بالمرة؛ وسنُصاب به إذا لم نقم بما يجب علينا فعله؛ لقد توفيت امرأة عمرها 26 عاماً فقط ورجل آخر عمره 44 عاما؛ ناهيك عن مئات الأشخاص الذين يموتون كل بضع دقائق".

وأضاف "بيري" مُعلقاً على إحدى الصور التي تجمعه ب "تشارلز غريغوري" التي توفيت بالفيروس من طاقمه قائلاً "إن الفيروس لا يُفرق بين أصحاب الأعمار جميعاً ولا من يتمتعون بصحة جيدة أو لا؛ يُمكن أن تكون بصحة جيدة وتموت بالفيروس".

وأردف قائلاً "أيها السود؛ إننا في خطر كبير من هذا الفيروس؛ أرجوكم فلتأخذوا هذا الأمر على محمل الجد؛ عليكم بالتباعد الاجتماعي؛ وتوقفوا عن التسكع وتجنبوا التجمعات؛ توقفوا عن أي شئ يُعرض حياتكم للخطر وحياة الآخرين معكم".

وختم "بيري" حديثه مؤكداً "ابقوا في البيت؛ ابتعدوا اجتماعياً وابقوا على قيد الحياة؛ إن لم تقوموا بذلك من أجل أنفسكم؛ فافعلوه من أجل من تحبونهم ويحبونكم؛ قالت لي أمي من قبل ألا أنتظر المساعدة من أحد؛ تحملوا مسؤولية أنفسكم".

وأدى وباء كوفيد-19 إلى وفيات أكثر في صفوف الأمريكيين السود في الولايات المتحدة بشكل غير متكافىء، ففي ولاية إيلينوي يمثل السود 14% من السكان لكنهم يمثلون 42% من الوفيات.

وفي شيكاغو كان 72% من إجمالي الوفيات من السود فيما يشكلون أقل من ثلث السكان، وفي لويزيانا حيث تقع نيو أورلينز 33% من السكان سود لكن 70% من وفيات كورونا كانت منهم.