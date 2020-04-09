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سياسة

نحو 7 آلاف وفاة من كورونا في بريطانيا.. والحكومة: الوباء لم يصل ذروته

9/4/2020

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن عدد وفيات فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى ما يقارب 7 آلاف، مشيرا إلى أن البلاد لم تصل بعد إلى ذروة الوباء.

وأوضح راب، الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بشكل مؤقت، أن إجمالي عدد الذين خضعوا للفحص 243421 منهم 65077 ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وأضاف المسؤول البريطاني أن بلاده لم تصل بعد إلى ذروة وباء فيروس كورونا وأن من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق.

وذكر راب أن الخبراء مازالوا يجمعون بيانات بشأن الإجراءات ومن السابق لأوانه القول بشكل قاطع إن كانت تحقق النتائج المرجوة.

وأشار راب إلى أنه لا يتوقع أن يكون بمقدوره قول المزيد عن الإجراءات حتى أواخر الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق برئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتولى راب مهامه، قال وزير الخارجية البريطاني إن جونسون يتحسن منذ دخوله المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا، لكنه لا يزال في العناية المركزة.

وأضاف راب أنه لم يتواصل مع جونسون مطلقا منذ أن تسلم مهامه، مشيرا إلى أنه يملك سلطة كافية لاتخاذ أي قرارات مهمة في غياب جونسون.

وقال "أعتقد أن من المهم تركه للتركيز على التعافي لا سيما أثناء وجوده في العناية المركزة. لدي كل السلطة التي أحتاجها لاتخاذ القرارات".

وسجلت بريطانيا 60733 حالة إصابة بالفيروس توفي منهم 7097 حالة وتعافى 135 ، بينما أجرت البلاد اختبارات لأكثر من 282 ألف شخص.

المصدر : رويترز
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