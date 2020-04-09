مقصورة عزل المرضى.. تقنية تركية لتقليل انتقال كورونا (فيديو)

بثت وسائل إعلام محلية تركية صورا وفيديو يظهر لجوء مستشفيات تركية لمقصورة تعزل مرضى كورونا عن الأطباء أثناء أخذ العينات للفحص.

وتعد هذه الوسيلة جيدة لتقليل مخاطر نقل عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأطباء.

Sağlık çalışanlarının virüsten korunması amacıyla Bursa'da bulunan otomobil firmaları tarafından üretilen biyolojik örnek alma kabininin ardından entübasyon kabini de Bursa Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. pic.twitter.com/KjHmRs86bb

https://twitter.com/CoronaTurkey/status/1247917211710296065?ref_src=twsrc%5Etfw

Eşrefpaşa Hastanesi koronavirüs salgınını önlemek için bir güvenlik kabinini, hastalardan örnek almak için sağlık kabinine dönüştürdü. Böylece sağlık personeli, Covid-19 şüphesiyle hastaneye gelenlere temas etmeden örnek alabiliyor. #BizVarız

📌 https://t.co/8cJ8gw1ORp pic.twitter.com/Lj4UNtt1q6

— İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld) April 9, 2020