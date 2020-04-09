البث الحي
سياسة

مقصورة عزل المرضى.. تقنية تركية لتقليل انتقال كورونا (فيديو)

تلعب أكشاك عزل المرضى عن الأطقم الطبية دورًا في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد
تلعب أكشاك عزل المرضى عن الأطقم الطبية دورًا في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد
9/4/2020

بثت وسائل إعلام محلية تركية صورا وفيديو يظهر لجوء مستشفيات تركية لمقصورة تعزل مرضى كورونا عن الأطباء أثناء أخذ العينات للفحص.

وتعد هذه الوسيلة جيدة لتقليل مخاطر نقل عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأطباء.

https://twitter.com/CoronaTurkey/status/1247917211710296065?ref_src=twsrc%5Etfw

يذكر أن هذه الطريقة بدأت في كوريا الجنوبية ولاقت استحسانًا كبيرًا في الأوساط الطبية، ولعبت دورًا مهمًا في وقاية الأطقم الطبية.

تجربة غرف عزل المرضى عن الكوادر الطبية في كوريا الجنوبية

 

تعد تجربة أكشاك العزل الطبي للمرضى مفيدة جدًا وانطلقت من كوريا الجنوبية

 

وفي السياق، سجلت تركيا نحو 42 ألف إصابة، وقضى جراء الإصابة بالفيروس ما يزيد عن 4 آلاف شخص، في حين تعافى نحو ألفي مصاب.

وعلى الصعيد العالمي، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على مليون و 585 ألف إصابة، وقضى جراء الفيروس نحو 95 ألف نفس، في حين تعافى ما يزيد عن 353 ألف مصاب.

اقرأ أيضًا:

الرئيس التركي يتبرع براتب 7 أشهر لحملة مواجهة كورونا

تركيا تسعى للإفراج عن 45 ألف سجين خوفا من انتشار كورونا

تركيا.. تبرعات حملة مكافحة كورونا تتخطى نصف مليار ليرة خلال 72 ساعة

تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية.. وارتفاع الوفيات إلى 501

تركيا توزع كمامات طبية على مواطنيها مجانا

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بأن جنودها" قتلوا بشكل غير قانوني" 39 أفغانياً(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)