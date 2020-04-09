مقصورة عزل المرضى.. تقنية تركية لتقليل انتقال كورونا (فيديو)

بثت وسائل إعلام محلية تركية صورا وفيديو يظهر لجوء مستشفيات تركية لمقصورة تعزل مرضى كورونا عن الأطباء أثناء أخذ العينات للفحص.
وتعد هذه الوسيلة جيدة لتقليل مخاطر نقل عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأطباء.
Sağlık çalışanlarının virüsten korunması amacıyla Bursa'da bulunan otomobil firmaları tarafından üretilen biyolojik örnek alma kabininin ardından entübasyon kabini de Bursa Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. pic.twitter.com/KjHmRs86bb
— Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) April 9, 2020
Koç Holding'e bağlı Tofaş mühendislerinin geliştirdiği temassız coronavirüs numunesi alma kabini, Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık personelleri tarafından kullanılmaya başlandı. pic.twitter.com/p3scI4jOUx
— BBO Sports (@bbosports) April 7, 2020
Türkiye’de ilk kez Bursa Şehir Hastanesi’nde entübasyon kabini kullanılmaya başlandı https://t.co/CaiMLRKcTU pic.twitter.com/2WYpS7wbGD
— aragezen haber (@aragezen) April 9, 2020
https://twitter.com/CoronaTurkey/status/1247917211710296065?ref_src=twsrc%5Etfw
Eşrefpaşa Hastanesi koronavirüs salgınını önlemek için bir güvenlik kabinini, hastalardan örnek almak için sağlık kabinine dönüştürdü. Böylece sağlık personeli, Covid-19 şüphesiyle hastaneye gelenlere temas etmeden örnek alabiliyor. #BizVarız
📌 https://t.co/8cJ8gw1ORp pic.twitter.com/Lj4UNtt1q6
— İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld) April 9, 2020
يذكر أن هذه الطريقة بدأت في كوريا الجنوبية ولاقت استحسانًا كبيرًا في الأوساط الطبية، ولعبت دورًا مهمًا في وقاية الأطقم الطبية.
وفي السياق، سجلت تركيا نحو 42 ألف إصابة، وقضى جراء الإصابة بالفيروس ما يزيد عن 4 آلاف شخص، في حين تعافى نحو ألفي مصاب.
وعلى الصعيد العالمي، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على مليون و 585 ألف إصابة، وقضى جراء الفيروس نحو 95 ألف نفس، في حين تعافى ما يزيد عن 353 ألف مصاب.
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