مصر.. عزل كامل لقرى جديدة بسبب كورونا والأهالي يستغيثون (فيديو)

يواصل فيروس كورونا انتشاره في ربوع العالم ومن بينها مصر، وانضمت قرى جديدة في 3 محافظات إلى قائمة العزل الكامل بعد رصد حالات وفيات وإصابات عديدة بين مواطنيها، وسط استغاثات الأهالي.

ففي محافظة المنوفية جنوب دلتا النيل، تم عزل قرية شرانيس بسبب ظهور 13 إصابة بكورونا، بينما استغاث الأهالي بعد توقف كامل للحياة وانقطاع للخدمات وتعليق مصادر أرزاق البسطاء، وتوقف صرف المعاشات.

وناشد الأهالي الحكومة بإرسال قافلة طبية وسيارة تحاليل متنقلة للمصابين الذين يخشون الخروج من منازلهم حتى لا يتفشى المرض، وسط تجاهل مسؤولي الصحة في المحافظة وتزايد عدد المصابين.

وليس العزل وحده هو المشكلة بل إن الحالة النفسية للأهالي باتت أزمة أكبر، وشكا أحد الأهالي من ظهور حالة إصابة بكورونا كل ساعة تقريبا، ونقل المصاب العدوى لـ15 آخرين على الأقل وهو الأمر الذي يهدد القرية كلها وأصاب مواطنيها بالإحباط والتحطم المعنوي، وهو الأمر الذي وصفه أحدهم بـ "الموت البطيء".

وفي الوقت الذي فرضت فيه قوات الأمن حظرًا على القرية قبل أيام، ناشد الأهالي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساعدة القرية وإرسال قافلة طبية لها بدلًا من إرسال مساعدات لدول أخرى.

وفي محافظة بني سويف، جنوبي البلاد، أعلن المحافظ محمد هاني خلال تصريحات متلفزة إنه تم عزل ألف أسرة من أهالي قرية بني عفان، بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن سبب انتشار الفيروس في القرية، اختلاط أحد المعتمرين بالأهالي بعد عودته من الأراضي السعودية، وأوضح أن هناك حالة ظهرت في أحد المصانع وتم غلقه للاطمئنان على الحالة للعاملين بالكامل.

وقال البرلمانى عبدالرحمن برعى، في تصريحات متلفزة، إنه جرى عزل ألف أسرة بقريتى "بنى عفان ودموشيا"، بعد ثبوت إصابة 26 مواطنًا بكورونا.

أما في محافظة الجيزة، فقد أصبحت قرية المعتمدية في وضع أشبه بالحصار، بعد فرض حجر صحي على القرية لمدة أسبوعين بعد وفاة شخصين وإصابة 9 بكورونا.

وأغلقت الشرطة مداخل ومخارج المنطقة بشكل تام، فتجمع الأهالي في الشوارع والأسواق، الأمر الذي أثار القلق بشكل أكبر من تفشي العدوى وسط هذه التجمعات، لكن الشرطة قامت بفض السوق أيضًا وطوقت المنطقة.

وقال أحد الأهالي إن الوضع بدأ يزداد سوءًا في القرية، فالأهالي يتجمعون خارج المنازل رغم الإصابات التي رُصدت في القرية والتخوف من تزايدها، فكان لابد من الحظر الكامل.

وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأمس، قررت الحكومة تقليل ساعات حظر التجول في مصر رغم توقعات زيادة حالات الإصابة في مصر، وهو ما أثار غضب ناشطين الذين هاجموا القرار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد المغردون القرار ووصفوه بالمتناقض مع ما تم إعلانه من تخوفات، وأكدوا أنها استجابة لدعوات رجال الأعمال بعدم الاكتراث للمواطنين.