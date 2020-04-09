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سياسة

مصر تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بسبب كورونا

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
9/4/2020

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 118 بعد تسجيل 15 حالة آخر 24 ساعة.

وتعد هذه هي أكبر حصيلة يومية للوفيات في مصر منذ الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا في البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بلغت 139 شخصا، جميعهم مصريون، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 1699 شخصا.

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بينها 118 وفاة و348 متعافيا.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بالفيروس، كما اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشاره، كتعليق الدراسة، ومنع الصلوات وصلاة الجماعة في المساجد، وفرض حظر تجوال جزئي.

والأربعاء، أعلنت السلطات المصرية تمديد حظر التجوال الليلي لمدة 15 يومًا آخر، يبدأ من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا للحد من انتشار كورونا.

وحتى مساء الخميس، أصاب الفيروس نحو مليون و585 ألفا في العالم، توفي منهم قرابة 95 ألفا، بينما تجاوز عدد المتعافين 348 ألفا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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