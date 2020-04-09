مستشفى سويدي يمنع وضع مرضى كورونا المسنين في العناية المركزة

أثار مستشفى سويدي جدلا بعد قرار وجهه للأطباء بعدم وضع مرضى فيروس كورونا المستجد ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما في وحدات العناية المركزة التي تكون ضرورية لإبقائهم على الحياة.

وكشفت صحيفة أفتون بلاديت السويدية الخميس، أن مستشفى جامعة كارولينسكا المعروفة بأبحاثها العملية، أرسلت وثيقة إلى أطبائها توجههم بعدم وضع مرضى كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا ممن هم في الثمانين عاماً فما فوق بوحدات العناية المركزة.

وتضمنت الوثيقة أيضا، توجيه الأطباء بعدم وضع المرضى المزمنين ممن يزيد أعمارهم على 60 عاماً فما فوق في وحدات العناية المركزة.

وبعد تسريب الوثيقة إلى وسائل الإعلام، انهالت الانتقادات على المستشفى، حيث أصدرت بدورها بياناً ذكرت فيه أنها "تعتمد الأولوية الطبية دائمًا على توقعات تعافي المريض عند وضعه في العناية المركزة. وإذا لم تكن التوقعات بشفاء المريض مرتفعة، فلا يمكن تطبيق العلاج بالعناية المركزة."

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في السويد 9 آلاف و141، توفي منهم 793 شخصا وتعافى 205 أشخاص آخرين.