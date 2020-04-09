لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 9 أبريل)

حتى مساء اليوم الخميس، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و536 ألفا، توفي منهم نحو 90 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 340 ألفا آخرين بحسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الخميس، 9 من أبريل/نيسان:

لحظة بلحظة

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15حالة وفاة.

رئاسة الحكومة البريطانية: رئيس الوزراء بوريس جونسون يغادر وحدة العناية المركزة في المستشفى.

المغرب يعلن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 1374.

وزير الصحة الأردني: تسجيل وفاة سابعة و14 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزير الصحة التركي: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 42282 بعد اكتشاف 4056 إصابة جديدة.

وزير الصحة التركي: تسجيل 96 وفاة بفيروس كورونا اليوم يرفع عدد الوفيات إلى 908.

رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: تم تسجيل 400 إصابة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات روزفلت.

وزير الخارجية البريطاني: تسجيل 881 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 7978.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 حالة وفاة.

السلطات الصحية الكندية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 461 والإصابات إلى 19774.

المستشارة الألمانية: على الاتحاد الأوربي الاستجابة لأزمة كورونا بشكل موحد.

المستشارة الألمانية: الإصابات بفيروس كورونا في بلادنا بدأت تستقر والأرقام الأخيرة تعطينا بارقة أمل.

وزارة الصحة البحرينية تعلن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

الحكومة اللبنانية: تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا إلى 26 أبريل/نيسان.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3287.

وزارة الصحة السويدية: تسجيل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9141.

مصادر طبية للجزيرة: إصابة 22 من الطاقم الطبي بفيروس كورونا في مستشفى الزيتون التخصصي في مصر.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 582.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 166 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 2376 وحالات الشفاء إلى 206.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 96.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 1346.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 117 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4110.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1634 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 66220.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 910.

رويترز: دائرة دبي المالية تقول إن إجراءات خفض الإنفاق مستمرة حتى إشعار آخر وتأتي بسبب فيروس كورونا.

رويترز: سلطات دبي تبلغ الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق بواقع النصف ووقف التعيينات ووقف مشاريع التشييد.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 283 وفاة جديدة وارتفاع عدد الوفيات إلى 2523 والإصابات إلى 24983.

السلطات الروسية تعلن تسجيل 13 وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 76.

وزير الصحة العماني: حالات الإصابة في تزايد ولم نصل للذروة بعد.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 457 وحالات الشفاء إلى 109.

وزارة الصحة الإسرائيلية: وفاة 15 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وارتفاع الوفيات إلى 79 والإصابات إلى 9755.

وزارة الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 74 والإصابات إلى 9519.

معهد روبرت كوخ الألماني: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 2107 والإصابات إلى 108202.

باكستان تعلن 5 وفيات جديدة و99 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 60 والإصابات إلى 4263.

معهد روبرت كوخ الألماني: ارتفاع عدد وفيات كورونا فيروس في ألمانيا إلى 2107 والإصابات إلى 108202.

أ ف ب عن جامعة جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تسجل لليوم الثاني على التوالي نحو ألفي وفاة بفيروس كورونا.

بنما تعلن تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 2528 والوفيات إلى 63.

المكسيك تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 174 والإصابات إلى 3181.

جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى نحو 420 ألفا والوفيات إلى 14262.

جامعة جونز هوبكنز: 17052 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة و1255 وفاة خلال الساعتين الأخيرتين.