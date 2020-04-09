كورونا.. الإصابات فوق 1.5 مليون عالميا وأمريكا تسجل ألفي وفاة لليوم الثاني

سجّلت ولاية نيويورك الأربعاء أعلى حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا المستجد، مع 779 وفاة في غضون 24 ساعة، وفق ما أعلن الحاكم آندرو كومو.

وأكد كومو في مؤتمره الصحفي اليومي أن تدابير العزل ووقف الأنشطة غير الضرورية "تؤدي غرضها" موضحا أن "منحنى" الزيادة في حالات الاستشفاء بدأ يستقر.

وأُدخل 586 شخصا إلى مستشفيات الولاية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قريب من المسجل الأيام الثلاثة الماضية.

إلا أن الرقم أدنى بكثير مما سُجّل في الولاية بين 25 مارس/ آذار و3 أبريل/ نيسان حين تخطّى العدد اليومي للذين أدخلوا المستشفى ألف مصاب.

وحذّر كومو أن الأمور لم تصبح بعد تحت السيطرة مذكّرا بأن الولاية سجّلت إلى حد الآن 6268 وفاة بالفيروس.

وتتخطى الوفيات المسجّلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية والبالغة 779 حالة الحصيلة اليومية المسجّلة الثلاثاء التي بلغت 731 حالة.

وقال كومو إن تراجع الحالات اليومية لدخول المستشفى "يرتبط مباشرة بأنشطتنا وسلوكنا" مضيفا أن "المنحنى سيتغيّر" للأسوأ إن تخلينا عن تطبيق القيود.

وتخطت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 1,5 مليون شخص، و تجاوز عدد الوفيات 88 ألف شخص.

وتم إحصاء ما لا يقل عن 1502478 إصابة من بينها 87320 وفاة في 192 بلدا ومنطقة، في طليعتها الولايات المتحدة (432132) إصابة من بينها 14817 وفاة، الدولة التي تسجل أسرع تفشيا للوباء.

وكذلك في إسبانيا 146690 إصابة من بينها 14555 وفاة وإيطاليا 139422 إصابة من بينها 17669 وفاة.

وتبقى أوربا القارة الأكثر تضررا بالفايروس إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات (772592) والوفيات (61118)، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.

إخراج جثة مصاب بالفيروس من مشرحة في نيويورك-8 أبريل

الولايات المتحدة

وسجّلت الولايات المتحدة الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وفاة حوالى ألفي شخص بالفيروس خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1973 مقابل 1939 في اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 14.695 حالة وفاة.

وبذلك أصبحت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إذ تخطّت إسبانيا لكنّها لا تزال خلف إيطاليا التي سجّلت 17.669 وفاة.

أما حصيلة المصابين بالوباء في الولايات المتّحدة فبلغت مساء الأربعاء 429.052 إصابة بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إصابة 32.819 شخصاً إضافيا بالفيروس (مقابل 29.609 إصابات جديدة في اليوم السابق.

وبذلك يكون أكثر من رُبع الإصابات المثبتة بالفيروس حول العالم حتى اليوم قد سجّل في الولايات المتّحدة وحدها، في حين لا تزال نيويورك بؤرة الوباء في هذا البلد.

كان البيت الأبيض حذّر من أنّ الفيروس سيفتك بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1,5 مليون إلى 2,2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتمّ فرض قيود.

سيارات إسعاف أمام أحد المستشفيات في نيويورك

الصين

في الصين التي انطلق منها الفيروس ليعم أكثر من 200 دولة حول العالم، قالت لجنة الصحة الوطنية فيها، إن البر الرئيسي الصيني سجل اليوم الخميس 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة بـــ 62 قبل يوم.

ومن بين هذه الحالات، وصلت 61 حالة من الخارج، وبهذا يصل عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الأربعاء إلى 81 ألف و865 إصابة.

