فيروس كورونا: السيسي يوبخ ضابطا بالجيش ويسأل عن مسؤول مدني لتوبيخه(فيديو)

أظهر تسجيل مصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يوبخ ضابط جيش بأحد مواقع الإنشاءات، ويسال عن المسؤول المدني لتوبيخه وذلك بسبب عدم ارتداء عمال كمامات للوقاية من فيروس كورونا.

ويظهر السيسي في الفيديو، آمرًا بتوزيع كمامات على العمال، ويقول "الناس دي هتاكل منين لو قعدت، بلغ المقاول إني لو جيت ولقيت المنظر ده تاني هيبقالي تصرف تاني".

يظهر في الفيديو كذلك عدد كبير من العمال في بعض المواقع، بعد مطالبات عدد من رجال الأعمال باستئناف العمل حتى لا يخسروا أموالهم، في حين قال بعض رجال الأعمال إن موت العمال بفيروس كورونا أرحم من إفلاس شركاته.

وعلى الفور، أعادت حسابات مواقع تواصل اجتماعي موالية للسيسي وسمًا قديمًا للسيسي، #السيسي_نصير_الغلابة؛ لتحسين الصورة الذهنية للنظام المصري، وتقديمه في هيئة الحريص على صحة المواطن.

والله عجبني جدًا خوفو على العمال وطلب توزيع كمامات عليهم.. رئيس بدرجه أب سواء اتفقت أو اختلفت معاه هو يستاهل الأشادة في مواقفوا النبيله دي 🇪🇬 ❤️#السيسي_نصير_الغلابة pic.twitter.com/x9A5esfJ36 — دينا مصطفي (@Dinamostafaa2) April 9, 2020

الرئيس #السيسي وهو بيمر على مواقع شغل العمال لقيهم شغالين من غير أي وسائل حماية راح موزع عليهم كمامات، الموضوع ده فكرني بسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما كان بينزل يتفقد أحوال الرعية ♥#السيسي_نصير_الغلابه pic.twitter.com/NsrcknQGYN — Shahenda Tarek (@Shahenda_tarek1) April 9, 2020

في حين تناقل مغردون آخرون مقطع فيديون للسيسي يقول فيه إن الأمر لو يقتصر على الكمامات؛ لوفرتها الدولة مجانًا للمصريين.

#السيسي لو الأمر محتاج كمامات كنا وزعناها بنصف التكلفة أو مجاني، احنا لابسين الكمامات عشان نقولكم أنها مش مهمة🙄🙄 pic.twitter.com/b3WV7jDE6c — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) April 7, 2020

الدكاترة المصريين : وهم بيتفرجوا علي المعونات والمستلزمات الطبية والكمامات اللي أرسلتها مصر لإيطاليا❤😂😂 #طيران_مصر_للأمريكان_بس #السيسي_كداب_برخصه pic.twitter.com/Hm8VsGidzf — khaled Mohamed (@KhaledA63583307) April 9, 2020

………..اعلان مجاني …….

إللى اشترى خاطر الشعب هنشتري خاطره .

هنشتري توشيبا و تورنيدو منتجات(العربي) اللي اشتري خاطر 35000 موظف بعائلاتهم …

انت مع الشعب واحنا كمان معاك …..#السيسي_كداب_برخصه pic.twitter.com/5NQ0H6FkTT — mohamed Abdalah (@Mabdallah7780) April 9, 2020

السيسى يقنعنا ان علاج كورونا بالملوخيه والفول وبعدين يرسل المعدات والكمامات الطبيه الى ايطاليا

طيب ليه مش بيرسل لهم الملوخيه ويترك لنا المعدات الطبيه #مصرللطيران_للامريكان_بس pic.twitter.com/65AV5epoAr — Moh Samir (@3Degy1) April 9, 2020

https://twitter.com/abdlrahimslim/status/1246569033836769280?ref_src=twsrc%5Etfw

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