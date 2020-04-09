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شاهد: لأول مرة.. رفع الأذان في كولونيا الألمانية للتخفيف من "فوبيا كورونا"

9/4/2020

رفع الأذان بمكبرات الصوت في أحد المساجد بمدينة كولونيا الألمانية لأول مرة، وذلك للتخفيف من فوبيا جائحة كورونا في المجتمع.

ففي وقت صلاة المغرب الأربعاء، رفع الأذان من مسجد كولونيا التابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (DITIB)، بعد أخذ التصريح من السلطات المحلية.

وقال كاظم تركمان رئيس الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في تصريح صحفي، إن السماح لأول مرة برفع الأذان عبر مكبرات الصوت له معنى كبير في الوقت الذي يدور فيه جدل حول اعتبار المسلمين في ألمانيا جزءا من البلاد أم لا.

وأضاف تركمان، أن وباء كورونا تسبب في تغييرات ثقافية واجتماعية واقتصادية مختلفة في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى خلق شعور التسامح والترحيب والتعايش بين مختلف فئات المجتمعات.

وأشار أنه تم رفع الأذان عبر مكبرات الصوت ما بين 70-80 مسجدا في ألمانيا، مؤكدا أن هذا الحدث الذي يمنحهم الشعور بالراحة والطمأنينة اشتاق إليه المسلمين في ألمانيا منذ سنوات طويلة.

 الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا في ألمانيا تسبب بوفاة 2349 شخصا، وإصابة 113 ألفا و296، في حين تعافى 46 ألفا و300 شخص حتى اليوم.

وأصاب الفيروس، حتى صباح الخميس، أكثر من مليون و519 آلاف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 88 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 330 ألفًا آخرين.

المصدر : الأناضول
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