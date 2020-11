خبير أمريكي في الأمراض المعدية: وفيات كورونا في البلاد تتراجع

أعلن مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوتشي، أن الوفيات الأمريكية جراء فيروس كورونا المستجد قد تكون 60 ألف حالة -أي أقل من التوقعات السابقة.

ورجح أن سبب هذا التراجع الإيجابي تطبيق إجراءات السلامة مثل التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي وتضييق نطاق الخروج للأماكن المزدحمة.

وقال فوتشي، اليوم الخميس، لشبكة "إن بي سي" التلفزيونية: "تقول لنا البيانات الحقيقية إنه من المحتمل للغاية أن لدينا نتيجة إيجابية واضحة بعد تطبيق الفصل الجسدي".

وأضاف: "أعتقد أننا سنشهد تراجعا في ذلك، وأن الأمر الذي يبدو أكثر احتمالا هو حدوث 60 ألف حالة وفاة بدلا من التوقعات السابقة وهي ما بين بين 100 و200 ألف، وتوقع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية عودة الحياة إلى مدارس الولايات المتحدة بحلول الخريف المقبل.

Dr. Anthony Fauci says there is “no absolute prediction,” but he “fully expects,” that by the fall COVID-19 will be “under control enough” that schools won’t be shut down.

“But it’s going to be different…because this is not going to disappear,” he adds. https://t.co/KPN3knKCl5 pic.twitter.com/b1aKYzjxIC

— ABC News (@ABC) April 7, 2020