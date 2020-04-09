"خائفة جدا".. بكاء ممرضة مصرية بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

تتوالى الإصابات داخل "الجيش الأبيض" في مصر، إذ أعلنت ممرضة في أحد مستشفيات القاهرة إصابتها بفيروس كورونا، وسجلت مقطع فيديو وهي تبكي داخل سيارة الإسعاف أثناء توجهها للحجر الصحي.

وأثناء توجهها إلى مستشفى العزل في العجوزة بمحافظة الجيزة، قالت الممرضة التي تعمل بمستشفى "مبرة مصر القديمة"، إنها حاولت أكثر من مرة إبلاغ مدير المستشفى بظهور أعراض كورونا عليها لأنها تعاملت مع حالة مريضة كانت حاملة للفيروس.

وأضافت الممرضة أنها اختلطت بالحالة نحو 10 دقائق، إذ احتضنت المريضة المسنة وحملتها على يديها لتضعها على السرير، لكن على ما يبدو أن مسؤولي المستشفى لم يقتنعوا باحتمال الإصابة وسألوها إن كانت المريضة عطست في وجهها، فأجابت بالنفي، ومع ذلك أظهرت المسحة أن الممرضة أصيبت بالفيروس.

وقالت إن أحد مسؤولي المستشفى صرخ في القسم الذي من المفترض أنه منطقة عزل للأطباء والممرضين المصابين بالفيروس، وطلب منهم أن يواصلوا عملهم قائلًا "لسنا في فندق".

وأعربت الممرضة عن تخوفها من نقل العدوى لزملائها وطواقم المستشفى والمرضى، كما أعربت عن خوفها الشديد على أهلها من الفيروس.

وقبل أيام نقلت صحف محلية، عن مصدر من داخل مستشفى مبرة مصر القديمة، أن 30 حالة من الطاقم الطبي والعمال خالطوا الحالة من بينهم 3 من التمريض كانوا مخالطين تمامًا للمريضة المسنة التي كانت محتجزة في الأساس لإجراء عملية قسطرة في القلب.

ودخلت مسنة تبلغ من العمر 84 عامًا المستشفى يوم الجمعة لتركيب جهاز منظم لنبضات القلب، وبعد تركيب الجهاز ظلت في غرفة رعاية ما بعد القسطرة لأيام عدة، وتم نقل الحالة أمس الأحد، وذلك بمعرفة المستشفى إلى حميات إمبابة بعد التأكد من إيجابية تحليلها بفيروس كورونا.

وتم تطبيق العزل لأكثر من 50 شخصًا بالمستشفى في أحد الأدوار، ومنعوا من مغادرة أحد منهم إلى منزله.

وبابتسامة راضية، أعلن الطبيب بمستشفى صدر المنصورة محمد رمضان إصابته بفيروس كورونا وتوجهه للحجر الصحي.

وقال "بلاش الناس تحزن أو تزعل الأمر بسيط إن شاء الله، وقت هنقضيه بإذن الله في مستشفيات الحجر وبإذن الله ربنا يردنا لأهلنا سالمين ولإخواتنا، بحب أطمن الناس كلها".

والأسبوع الماضي، تم الإعلان عن إصابة عشرات من الطواقم الطبية والعاملين في معهد الأورام بالقاهرة، مما استدعى تعليق العمل داخل المعهد الذي شهد حريقًا كارثيًا أواخر العام الماضي.

كما أعلنت مستشفيات جامعتي عين شمس والأزهر ظهور حالات إصابة بين طواقمها. وقبل أسبوعين توفي طبيب التحاليل البورسعيدي أحمد اللواح، بفيروس كورونا.

ومنذ أسبوعين فرضت مصر حظر تجوال وعلقت الدراسة والصلوات في المساجد والكنائس لمنع تفشي كورونا، إلا أن الحكومة خفضت ساعات الحظر أمس رغم توقعات زيادة عدد الإصابات، مما أثار غضب الناشطين.

وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وعالميًا، تجاوز عدد الإصابات بكورونا حاجز المليون ونصف المليون حالة، توفي منهم نحو 90 ألفًا، وتعافى أكثر من 330، وتصدرت الولايات المتحدة عدد الإصابات بينما تصدرت إيطاليا أعلى معدل وفيات.

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