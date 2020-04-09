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سياسة

جمهوريون بالكونغرس يحذرون بن سلمان من عدم تخفيض إنتاج النفط

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
8/4/2020

وجه نواب جمهوريون في الكونغرس الأمريكي تحذيرا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ما لم يخفض إنتاج المملكة من النفط للحفاظ على استقرار أسعاره.

وأبلغت مجموعة من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي ولي العهد السعودي الأربعاء أن التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين معرض للخطر ما لم تساعد المملكة في استقرار أسعار النفط بخفض انتاجها من الخام.

وجاء في رسالة إلى ولي العهد وقعها حوالي 50 عضوا جمهوريا بمجلس النواب "إذا فشلت المملكة في التحرك بشكل واضح نحو إنهاء هذه الأزمة المصطنعة للطاقة، فإننا سنشجع أي ردود قد تراها الحكومة الأمريكية مناسبة".

وهوت أسعار النفط مع تسبب انتشار فيروس كورونا في تراجع حاد للطلب على الخام، وقيام السعودية وروسيا بضخ النفط بأقصى قدر ممكن في "حرب أسعار".

المصدر : رويترز
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