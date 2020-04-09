بعد كندا وتايوان.. غوغل تمنع موظفيها من استخدام تطبيق (زووم) لدواع أمنية

تعتزم شركة غوغل منع موظفيها من استخدام تطبيق "زووم" الخاص بعقد المؤتمرات عبر الفيديو، وسط مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني والخصوصية.

ونقل موقع (بازفيد) الإخباري في وقت متأخر الأربعاء عن متحدث باسم الشركة أن التطبيق لا يفي بمتطلبات جوجل الأمنية.

وأضاف "بإمكان الموظفين، استخدام التطبيق على متصفح الإنترنت الخاص بهم أو على هواتفهم.

وفي تطور متصل، قامت إدارة "زووم" بتعيين كبير مسؤولي الأمن السابق في شركة فيسبوك، أليكس ستاموس، في منصب مستشار بهدف تعزيز الأمن الإلكتروني، حيث أدى النمو الهائل في أعداد مستخدمي التطبيق إلى انتقاد واسع النطاق لسلامة بيانات المستخدمين.

وقالت زووم في وقت متأخر أمس الأربعاء، بالتوقيت المحلي" إنه ستاموس.. من عشاق منصتنا وسيساعدنا بلا شك في تطبيق أفضل الضوابط والممارسات".

زيادة كبيرة في عدد المستخدمين

يشار إلى أن ملايين الناس اضطروا إلى العمل من المنزل في ظل جائحة كورونا، ما تسبب في ضغط هائل على تطبيق زووم.

وارتفع عدد المستخدمين من 10 ملايين شخص في ديسمبر/كانون أول إلى 200 مليون في مارس/ آذار الماضي، حيث يتم استخدام التطبيق من جانب 90 ألف مدرسة في 20 دولة.

وتعرضت شركة زووم لانتقادات بسبب مخاوف كثيرة تتعلق بخصوصية البيانات.

واعترف الرئيس التنفيذي إريك يوان، بأنه تم توجيه بعض بيانات المستخدمين "عن طريق الخطأ" عبر الخوادم الإلكترونية في الصين.

غير أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، قالت في مذكرة وُزعت على كبار مسؤولي الأمن السيبراني" إن الشركة استجابت للمخاوف بشأن برنامجها، في حين حظرت كندا وتايوان البرنامج الأمريكي.

المذكرة -التي صاغتها وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية والبرنامج الفدرالي لإدارة المخاطر ،الذي يقوم بفحص البرامج التي تستخدمها الحكومة- بدت إيجابية حول حل العمل عن ُبعد باستخدام زووم.

وقالت وكالة الأمن القومي الأمريكية والبرنامج الفدرالي لإدارة المخاطر والتفويض إن شركة زووم كانت ترد على الانتقادات وفهمت مدى جديتها.

زيادة كبيرة في أعداد مستخدمي زووم بعد انتشار فيروس كورونا

مخاوف أمنية

تأتي تلك المذكرة الإيجابية عن الشركة على خلاف النصيحة الرسمية ضد استخدام المنتج الذي أصدرته حكومة تايوان يوم الثلاثاء.

وأشارت رئيسة المعلومات السابقة بالبيت الأبيض تيريزا بايتون إلى أنه في حين أن الرسالة تنطبق على نسخة زووم المعدة للمسؤولين الأمريكيين، فإنها لا تزال "أخبارا جيدة" للشركة، التي تتخذ من سان خوسيه بولاية كاليفورنيا مقرا لها.

وقالت بايتون "أرى أنها مذكرة عمليية" وأضافت أن إدارة الخدمات العامة "كان عليها أن تقول شيئًا" نظرًا إلى القلق المتزايد بشأن مشكلات زووم في مجال الأمن.

وتراجعت أسهم زووم بعد أن سجلت أعلى مستوى لها الشهر الماضي، وسط مخاوف بشأن أمنها، حيث قالت مؤسسة مراقبة المواطن الكندية، إنها وجدت "نقاط ضعف كبيرة" في التشفير الذي يحمي سرية اجتماعات زووم، بالإضافة إلى أدلة على أن مفاتيح التشفير، يتم إرسالها أحيانا إلى الخوادم في الصين، حتى عندما كان المشاركون في الاجتماع في أمريكا الشمالية.

وقامت كندا قبل تايوان بحظر البرنامج، بعد معرفتها أن المحادثات ترسل لخوادم في الصين، وهو ما أثر على الشركة، بالإضافة إلى مشكلات الأمن الذي تفتقده الخدمة.