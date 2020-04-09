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سياسة|ألمانيا

بسبب كورونا.. ألمانيا تلجأ لعمال رومانيا لجني المحاصيل

رومانيون في طريقهم إلى ألمانيا
رومانيون في طريقهم إلى ألمانيا
9/4/2020

وصلت إلى ألمانيا عدة رحلات طيران قادمة من رومانيا لعمال لجني المحاصيل وذلك في إطار مواجهة نقص العمالة الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وقالت متحدثة باسم مطار " شونفيلد" القريب من العاصمة برلين إن ثلاث طائرات وصلت حتى الآن وعلى متنها 530 عاملا في جني المحاصيل إلى ألمانيا.

وقالت المتحدثة إن طائرتي عمال وصلتا أيضا إلى دوسلدورف وهامبورغ قادمتين من رومانيا، مشيرة إلى ان شركتي "يوروينغز" و"تويفلي" نفذتا هذه الرحلات.

وتقول شركات الطيران إنه من المقرر وصول 20 ألف عامل إجمالا من رومانيا بناء على الأسماء المسجلة على بوابة خاصة عبر شبكة الإنترنت.

وتحتاج ألمانيا جهود هؤلاء العمال بشدة في الفترة الحالية للمشاركة في موسم الحصاد.

ووجه وباء كوفيد-19 ضربة قاسية لعدة دول أوربية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية واللحوم والأسماك.

وبينما تسبب الوباء في تراجع الطلب على بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية أو المتعلقة بالزراعة، بعد إغلاق المطاعم التي تعد أحد كبار المستهلكين في العالم، ساهم الوباء أيضا في زيادة الطلب على محاصيل أخرى.

لكن النقص في الأيدي العاملة، خاصة من العمالة الموسمية التي تأتي من دول أخرى، سبب صعوبة كبيرة في تلبية الطلب المتزايد.

وأغلقت أغلب دول العالم حدودها وعلقت رحلات الطيران منها وإليها، ما أدى إلى نقص كبير في العمالة الموسمية.

وأعلنت الحكومة الإسبانية، على سبيل المثال، أنها تعتزم تخصيص 236 مليون يورو لدعم توظيف عمال محليين.

المصدر : وكالات
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