بريطانيا: جونسون يخرج من العناية المركزة ووفيات كورونا ترتفع لـ8 آلاف

قالت الحكومة البريطانية عقب اجتماعها، اليوم الخميس، إنه يجب التجهز لتمديد العزل في مواجهة تزايد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وجاء ذلك في ظل تحسن الحالة الصحية لرئيس الحكومة بوريس جونسون وخروجه من العناية الطبية المركزة.

وتسبب إدخال بوريس جونسون (55 عاما) المستشفى بحرمان الحكومة من قائدها في وقت تقف المملكة المتحدة في عين عاصفة فيروس كورونا المستجد، وتسجل عدد ضحايا يومياً من بين الأعلى في أوربا.

ومساء اليوم الخميس، خرج جونسون، المصاب بكوفيد-19، من العناية المركزة لكنه لا يزال في المستشفى، وفق ما أعلن المتحدث باسمه.

وقال المتحدث في بيان منه "نقل رئيس الحكومة من العناية المركزة إلى قسم آخر في المستشفى حيث سيوضع تحت مراقبة دقيقة خلال المرحلة الأولى من تعافيه".

وسجلت البلاد 881 وفاة إضافية للمرضى بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 7978 وفاة، وفق تعداد يومي أعلنه الخميس وزير الخارجية دومينيك راب الذي يرأس الحكومة مؤقتا.

ومن بين الضحايا طبيب خمسيني حذّر الحكومة من وجود نقص حاد في أدوات الحماية للأطقم الطبية. وبلغت الحصيلة الرسمية للمرضى 65077.

وحضّ و زير الخارجية راب البريطانيين مرة أخرى على الالتزام بتعليمات الحجر الذي يتوقع تمديده، رغم تداعياته الاقتصادية والاجتماعية الهامة.

ووفق دراسة نشرها معهد القياسات الصحية في جامعة واشنطن مطلع الأسبوع، يمكن أن يصل عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 66 ألفا خلال الموجة الأولى للوباء، من بين اجمالي 150 ألف وفاة متوقعة في أوربا.