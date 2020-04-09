السودان: السجن لخطيب أساء للأطباء بلفظ فاحش من على المنبر

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الخميس، الحكم بالسجن على خطيب مسجد في دارفور لمدة 3 أشهر.

تأتي هذه العقوبة على خلفية إساءة خطيب مسجد عمر بن الخطاب، يوسف محمد أبكر، لأطباء السودان وتفوهه بألفاظ نابية من على المنبر، وذلك حسب حكم محكمة مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للخطيب وهو يسيء للأطباء بألفاظ نابية بحجة أنهم منعوا التجمعات، ومن بينها إقامة الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي معرض رده على تداول المقطع، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني "دأب كثير ممن تسموا بالدعاة على اعتلاء المنابر، واتخاذها منصات للإساءة والسباب والتجريح والتخوين والتفسيق والتكفير، وقد رأى الجميع وسمعوا ما تفوه به يوسف محمد أبكر بمسجد عمر بن الخطاب في حي الشاطيء بولاية غرب دارفور. وما أن سمعنا ساقطا قوله حتى اتصلنا بالجهات الرسمية بالولاية، وقد سارعوا جميعا وعلى رأسهم والي الولاية مشكورين بالوصول إلى هذا المدعو والقبض عليه".

وفي الدول الإسلامية، حظرت الهيئات الدينية إقامة صلوات الجماعة وصلاة الجمعة في المساجد، في خطوة احترازية لتفشي الإصابة بين المصلين، واقتصر الأمر على رفع الأذان في المساجد، مع إتاحة الصلوات فيه بشكل فردي فقط.

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يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب مليونًا ونصف المليون ونحو 78 ألف إنسان في العالم، وقضى جراء الإصابة نحو 94 ألفًا، في حين تعافى 384 ألفًا و300 شخص، حتى اللحظة، وفي السودان، أصاب الفيروس 15 سودانيًا، قضت منهم جراء الإصابة حالتان، في حين تعافت حالتان، وفق الإحصاءات السودانية الرسمية.

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