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سياسة

إيطاليا تدعو العرب إلى تجربة "الحياة أولا" لمواجهة كورونا

سلة يمكن للناس التبرع بها أو تناول طعام مجاني في خضم تفشي كورونا في ميلانو إيطاليا
سلة يمكن للناس التبرع بها أو تناول طعام مجاني في خضم تفشي كورونا في ميلانو إيطاليا
9/4/2020

دعت شخصية إيطالية بارزة الدول العربية إلى الاستفادة من تجربتها في مبادرة "الحياة أولا" التي تهدف إلى جمع الأخبار الجيدة والقصص الإيجابية عن الأشخاص والشركات الذين يواجهون كورونا.

وشهدت إيطاليا إطلاق هذه المبادرة، بإشراف فيورينزو تاغليبوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيك نيوغيت" والمصنفة واحدة من أبرز 30 شركة ومجموعة اتصالات استراتيجية في العالم، الذي وجه رسالة إلى العالم العربي من مدينة ميلانو الخاضعة للحجر الصحي.

وقال فيورينزو في بيان، صدر اليوم الخميس "مشاهدة وسائل الإعلام  العالمية تعطي انطباعًا بأن إيطاليا تدمرت، ولكن للأسف بعض منصات الإعلام تنشر الكثير من الشائعات والأخبار المزيفة عن إيطاليا". 

وأَضاف "لا يجب أن ننتظر حتى ينتهي الوباء حتى نعيش مجددا، ولهذا السبب طرحنا هذه المبادرة حيث يجب أن نستمر ونروي قصص التضحيات وقصص الشركات التي تكافح ضد كورونا والتي تعيد ابتكار نفسها".

ودعا فيورينزو الدول العربية وحكوماتها إلى التركيز على القصص الإيجابية قائلا "الشائعات تقاتل مع كورونا وتضعف الناس".

وتابع "هناك مئات القصص التي تحكي عن كفاح الشعب الإيطالي ضد فيروس كورونا، من الأفراد إلى الشركات والحكومة، وعلى سبيل المثال تركز الآن الشركة الإيطالية والدولية الشهيرة بولغاري المعروفة في مجال المجوهرات والعطور على إنتاج مئات الآلاف من عبوات معقم اليدين لتوزيعها على المراكز الطبية مجانا".

وتابع "نشرنا العديد من القصص الحقيقية عن الإيطاليين الذين يعملون معًا للعيش وإنقاذ بلادنا الجميلة، التي تربطها علاقات خاصة بالدول العربية التي آمل أن تتعرف على تجربتنا الحالية وتتعلم منها"، داعيا الدول العربية إلى أن تروي قصصها وأخبارها حول مواجهة هذا الوباء بنفسها وألا تنتظر جهة أخرى لتروي وتنشر أخبارا غير صحيحة عنها".

المصدر : الألمانية
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