إسرائيل تحتفي بتهنئة رابطة العالم الإسلامي بعيد "الفصح" ومغردون يردون

احتفى حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية بتغريدة لرابطة العالم الإسلامي، قدمت فيها التهاني لليهود في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقالت رابطة العالم الإسلامي في تغريدتها "نتمنى عيد فصح سعيد لأصدقائنا اليهود حول العالم، نتمنى أن تستمتعوا بالعيد في سلامة وصحة جيدة".

وعبر معلقون عن غضبهم ورفضوا ما تقدمت به رابطة العالم الإسلامي من تهنئة، متجاهلة احتلال فلسطين وقضيتها ومعاناة شعبها.

The #MuslimWorldLeague wishes a happy #Passover to our #Jewish friends around the world. Chag Pesach Sameach! pic.twitter.com/lg1YqgLWcN

زيارة معسكر النازي

كانت الأوساط الإسرائيلية واليهودية الرسمية، احتفت في وقت سابق بزيارة وزير العدل السعودي السابق والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي "محمد العيسى" لمعسكر الإبادة النازي في بولندا.

وأشاد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية بنشاط رابطة العالم الإسلامي ومساعي "التسامح والتعايش لبناء صرح السلام في المنطقة معا".

World Peace begins with a stop to all conflict, and a world of talks to end troubles. And then a celebration to remind us of who we are grandly thankful to be. JPH/2020

🇺🇸 https://t.co/kFTilfMHKt

— John Patrick Hill (@JohnPatrickHil2) April 8, 2020