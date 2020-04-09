إسرائيل تحتفي بتهنئة رابطة العالم الإسلامي بعيد "الفصح" ومغردون يردون

احتفى حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية بتغريدة لرابطة العالم الإسلامي، قدمت فيها التهاني لليهود في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقالت رابطة العالم الإسلامي في تغريدتها "نتمنى عيد فصح سعيد لأصدقائنا اليهود حول العالم، نتمنى أن تستمتعوا بالعيد في سلامة وصحة جيدة".

وعبر معلقون عن غضبهم ورفضوا ما تقدمت به رابطة العالم الإسلامي من تهنئة، متجاهلة احتلال فلسطين وقضيتها ومعاناة شعبها.

بمناسبة حلول عيد الفصح بعثت رابطة العالم الإسلامي بالتهاني والتبريكات لليهود في جميع أنحاء العالم: "تتمنى رابطة العالم الإسلامي عيد فصح سعيد لأصدقائنا اليهود حول العالم. نتمنى ان تستمتعوا بالعيد في سلامة وصحة جيدة". وباركت بالعبرية: "عيد فصح سعيد". جعل الله أعياد الجميع خير وبركة https://t.co/v8NhACG4LS — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 9, 2020

The #MuslimWorldLeague wishes a happy #Passover to our #Jewish friends around the world. Chag Pesach Sameach! pic.twitter.com/lg1YqgLWcN — Muslim World League (@MWLOrg_en) April 8, 2020

زيارة معسكر النازي

كانت الأوساط الإسرائيلية واليهودية الرسمية، احتفت في وقت سابق بزيارة وزير العدل السعودي السابق والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي "محمد العيسى" لمعسكر الإبادة النازي في بولندا.

وأشاد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية بنشاط رابطة العالم الإسلامي ومساعي "التسامح والتعايش لبناء صرح السلام في المنطقة معا".

ايها المنافقون الم تعلموا ان اليهود قد اغتصبوا ارض فلسطين وشردوا شعبها وهم على ذلك مصرين وغير اسفين https://t.co/ERNmpmBFfw — hamed suliman (@hamedsuliman19) April 9, 2020

World Peace begins with a stop to all conflict, and a world of talks to end troubles. And then a celebration to remind us of who we are grandly thankful to be. JPH/2020

🇺🇸 https://t.co/kFTilfMHKt — John Patrick Hill (@JohnPatrickHil2) April 8, 2020

ترحيب.. وتقارب

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق أيوب قرا إن "الزيارة تدل على وجود تقارب مستمر بين السعودية إسرائيل بصفتها الممثل لليهود في العالم".

وتزامنت هذه الزيارة مع انعقاد "المنتدى الدولي لإحياء ذكرى المحرقة"، الذي أقيم في متحف "ياد فاشيم" لتخليد "الهولوكوست" في القدس المحتلة، وأتى تحت عنوان "تذكر المحرقة ونكافح معاداة السامية".

هذا هو #الإسلام الحقيقي!

رجل الدّين السّعودي محمد العيسى وبعثته يصلّون لذكرى ضحايا #الهولوكوست اليهود في معسكر #أوشفيتز… شاهدوا الفيديو واتّعظوا، فالتآخي بين الديانات علّة كلّ خير! pic.twitter.com/Cb0s1qJByQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 23, 2020