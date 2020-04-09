أكبر ولاية ألمانية توقف المساعدات لمتضرري كورونا بسبب عمليات تزوير

قررت أكبر ولاية ألمانية تعليق دفع مساعدات طارئة للشركات المتضررة بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا في البلاد، وذلك بسبب عمليات تزوير واسعة.

وأشارت سلطات ولاية شمال الراين – وستفاليا في غرب ألمانيا إلى أنها وبعد تلقيها "معلومات عن وجود مواقع إلكترونية وهمية مدرجة على نتائج محركات البحث"، قررت "التعليق الموقت" لدفع المساعدات الموجهة إلى الشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة التي أقرتها برلين للمساعدة في تخفيف تبعات الفيروس.

وتبين أن المزورين ينشئون مواقع إلكترونية وهمية ينسخون عبرها الصفحات الرسمية للسلطات حيث يمكن تقديم طلبات الحصول على مساعدات عبر الإنترنت. ويجمعون بعدها البيانات الخاصة بالشركات التي تملأ الاستمارات ثم يستخدمونها ويقدمون الطلبات بأنفسهم على مواقع فعلية للحصول على الأموال.

وأعلنت الشرطة المحلية بدء تحقيق إثر تلقي شكاوى عدة "من أشخاص يرغبون بطلب مساعدات عبر الإنترنت" و"يحالون إلى مواقع مزيفة" تسعى "بوضوح إلى استغلال" بياناتهم.

وينتشر هذا النوع من عمليات التزوير في مناطق ألمانية عدة منذ أن أعلنت الحكومة عن مساعدة بقيمة 50 مليار يورو للشركات الصغيرة في مواجهة تبعات تفشي وباء كوفيد – 19. وتصل قيمة المساعدات إلى 15 ألف يورو للشركات التي تضم أقل من عشرة موظفين.

وفي نهاية مارس/ آذار، حذرت ولاية بادي-فورتمبرغ من ازدياد هذه المواقع الوهمية، داعية الشركات إلى التأكد من تصفح الصفحات الرسمية حصرا لتسجيل طلبات المساعدات.