أكبر ناجية في العالم من كورونا… عجوز عمرها 107 أعوام

أصبحت عجوز هولندية عمرها 107 أعوام أكبر ناجية في العالم من وباء فيروس كورونا المستجد على الأرجح بعد أن تعافت من إصابتها بالمرض.

وأصيبت كورنيليا راس بالفيروس في 17 مارس/آذار الماضي بعد يوم من عيد ميلادها المئة وسبعة، وفقا لما ذكرته صحيفة إيه.دي الهولندية، بعد أن حضرت قداسا مع مقيمين آخرين في دار للرعاية في جزيرة خوريه- أوفرفلاكيه جنوب غرب البلاد.

وبعد ذلك تم التأكد من إصابتها هي وأربعين آخرين بالمرض.

وتوفي منذ ذلك الحين 12 من تلك المجموعة لكن الأطباء أبلغوا راس يوم الإثنين الماضي أنها تغلبت على المرض.

وقالت ممرضتها للصحيفة "لم نتوقع أن تنجو من ذلك.. إنها لا تتناول أي أدوية وتمشي جيدا وتركع على ركبتيها كل مساء لتشكر الرب. ستظل فيما يبدو قادرة على الاستمرار في القيام بذلك".

وقبل كورنيليا راس، كان أكبر ناج من كورونا في العالم هو أمريكي يبلغ من العمر مئة وأربعة أعوام.

وحتى مساء اليوم الخميس، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و577 ألفا، توفي منهم نحو 93 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 348 ألفا بحسب موقع وورلد ميترز.