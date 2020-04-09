البث الحي
سياسة

أكبر ناجية في العالم من كورونا… عجوز عمرها 107 أعوام

أصيبت كورنيليا راس بالفيروس في 17 مارس/آذار الماضي بعد يوم من عيد ميلادها المئة وسبعة
أصيبت كورنيليا راس بالفيروس في 17 مارس/آذار الماضي بعد يوم من عيد ميلادها المئة وسبعة
9/4/2020

أصبحت عجوز هولندية عمرها 107 أعوام أكبر ناجية في العالم من وباء فيروس كورونا المستجد على الأرجح بعد أن تعافت من إصابتها بالمرض.

وأصيبت كورنيليا راس بالفيروس في 17 مارس/آذار الماضي بعد يوم من عيد ميلادها المئة وسبعة، وفقا لما ذكرته صحيفة إيه.دي الهولندية، بعد أن حضرت قداسا مع مقيمين آخرين في دار للرعاية في جزيرة خوريه- أوفرفلاكيه جنوب غرب البلاد.

وبعد ذلك تم التأكد من إصابتها هي وأربعين آخرين بالمرض.

وتوفي منذ ذلك الحين 12 من تلك المجموعة لكن الأطباء أبلغوا راس يوم الإثنين الماضي أنها تغلبت على المرض.

وقالت ممرضتها للصحيفة "لم نتوقع أن تنجو من ذلك.. إنها لا تتناول أي أدوية وتمشي جيدا وتركع على ركبتيها كل مساء لتشكر الرب. ستظل فيما يبدو قادرة على الاستمرار في القيام بذلك".

وقبل كورنيليا راس، كان أكبر ناج من كورونا في العالم هو أمريكي يبلغ من العمر مئة وأربعة أعوام.
وحتى مساء اليوم الخميس، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و577 ألفا، توفي منهم نحو 93 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 348 ألفا بحسب موقع وورلد ميترز.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بأن جنودها" قتلوا بشكل غير قانوني" 39 أفغانياً(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)