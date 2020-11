مقابر جماعية في نيويورك لوفيات كورونا (فيديو)

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لمقابر جماعية تقوم السلطات الأمريكية بحفرها في جزيرة "هارت" القريبة من مدينة نيويورك، والتي يُعتقد أنها لضحايا فيروس كورونا.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أعلى معدل يومي لوفيات كورونا في الأربع وعشرين ساعة الماضية والذي بلغ نحو 2000 وفاة، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها أي بلد بالعالم.

ويظهر مقطع الفيديو الذي يعود ليوم 2أبريل/نيسان الجاري،والمصور بواسطة طائرة مُسيّرة، مجموعة من الأشخاص يقومون بحفر خنادق كبيرة ووضع توابيت بها، بينما تقوم الجرافات بإهالة التراب فوقها.

يأتي ذلك في إطار حديث "مارك د.ليفين" رئيس لجنة الصحة بمجلس مدينة نيويورك عن احتمالية الدمج المؤقت لحديقة نيويورك وحفر خنادق بها ووضع التوابيت بداخلها.

وأضاف ليفين في تغريدة على حسابه على تويتر يوم أمس أنه لن تكون هناك أية مقابر ولا خنادق بحدائق نيويورك وأنه سيتم ذلك في جزيرة هارت بشكل مؤقت.

وأيضًا، يأتي ذلك بينما تتصدر الولايات المتحدة جميع دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والتي بلغت اليوم الأربعاء أكثر من 400 ألف إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو 13 ألفًا.

I have spoken to many folks in City gov’t today, and received unequivocal assurance that there will be *no* burials in NYC Parks. All have stated clearly that if temporary interment should be needed it will be done on Hart Island. 1/2

— Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) April 6, 2020