"لقمة عيشه تغمست بدمه".. صخرة ضخمة تنهي حياة يمني في تعز (فيديو)

توفى مواطن يمني في محافظة تعز متأثرًا بإصابته، جراء سقوط صخرة ضخمة عليه أثناء عمله بمنطقة في قرية تتبع مدينة تعز، جنوب العاصمة صنعاء.

وأظهر مقطع فيديو مجموعة من الأشخاص وهم يهرعون نحو صخرة ضخمة في محاولة لزحزحتها، لإنقاذ شاب من تحتها، قبل أن يتم إحضار رافعة لرفع الصخرة.

وأظهر الفيديو المتداول منذ أيام في مواقع التواصل، الشاب الذي سقطت عليه الصخرة وهو ينازع بعد سقوط الصخرة فوقه.

وعقب إزاحة الصخرة عنه، تم نقل الشاب إلى المستشفى في حالة حرجة ليلفظ هناك أنفاسه الأخيرة.

وعبر مغردون عن الحزن الشديد على الشاب، وقال أحد المغردين" في محافظة في تعز "رجل يثابر من أجل لقمة العيش، لكن في لحظه انقلبت عليه صخره ولم يستطع أحد إنقاذه، أسال الله أن يتغمد روحه بالجنة".

وقال مغرد آخر" تغمست لقمة عيش رجل بالدم بعد ما سقطت صخرة ضخمة عليه أثناء عمله في إحدى ضواحي محافظه تعز ليفارق الحياة ويرحل، لاحول ولا قوة إلا بالله".

وتقع محافظة تعز جنوب العاصمة صنعاء، وتبعد عنها بحوالي (256) كيلو متراً، وتحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في اليمن.

ويعاني اليمن من تأثير الحرب الأهلية وخاصة بعد التدخل السعودي الإمارات دعما للحكومة الشرعية، لكن طول الحرب أدى لتأجيج الأوضاع وإلى وقوع أزمة إنسانية كبيرة وصفتها الأمم المتحدة بأنها"أسوأ كارثة إنسانية"

ويعيش اليمنيون أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة، بسبب العمليات العسكرية للتحالف السعودي الإماراتي في البلاد والتي أدت لمقتل المئات من المدنيين في اليمن وفاقمت من الأزمات هناك.