لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 8 أبريل)

حتى مساء، الأربعاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و500 ألفا، توفي منهم أكثر من 88 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 320 آلاف بحسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأربعاء، 8 من أبريل/نيسان:

لحظة بلحظة

جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى نحو 420 ألفا والوفيات إلى 14262.

جامعة جونز هوبكنز: 17052 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة و1255 وفاة خلال الساعتين الأخيرتين.

مراسل الجزيرة: حظر تجوال شامل في الأردن يومي الجمعة والسبت ضمن إجراءات لمواجهة فيروس كورونا.

وزارة الصحة التركية: تسجيل 4117 إصابة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 38226.

وزارة الصحة التركية: تسجيل 87 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 812.

وزيرة الصحة الصومالية: تسجيل أول وفاة بسبب فيروس كورونا.

بريطانيا: تسجيل 938 وفاة جديدة في أعلى عدد وفيات يومي والإجمالي يرتفع إلى أكثر من 7 آلاف.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 12 وفاة بفيروس كورونا و104 إصابات جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدعو لعدم تسييس جائحة كورونا ويدعو واشنطن وبيجين لتوحيد الجهود.

مدير منظمة الصحة العالمية: عملنا في 5 مسارات لدعم البلدان في مواجهة فيروس كورونا.

رئيس الوزراء الإيطالي للجزيرة: وباء كورونا خطير وعلينا أن نكون على حذر من عودة الفيروس.

رئيس الوزراء الإيطالي للجزيرة: إذا لم نسارع لإيجاد حلول تضامنية فإن ردود فعل كثير من مواطنينا ستكون سلبية.

رئيس الوزراء الإيطالي للجزيرة: لم نكن نتوقع أن ينتشر الفيروس على هذا النحو المتفجر رغم إجراءاتنا.

رئيس الوزراء الإيطالي للجزيرة: هناك تراجع إيجابي في الإصابات بفيروس كورونا وهذا يعني أن إجراءاتنا تحرز نتائج.

السلطات الصحية البريطانية: تسجيل 936 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة إلى 7172.

مراسل الجزيرة: وزارة الدفاع الأمريكية تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين فيها إلى 3160.

وزارة الصحة العراقية: 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 1202 و4 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 69.

وزارة الصحة الإماراتية: 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 2659 والمتعافين إلى 239.

أ.ف.ب: منظمة التجارة العالمية تتوقع انخفاض حجم التجارة الدولية في عام 2020 بمقدار الثلث بسبب فيروس كورونا.

وزارة الصحة السعودية: 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 2932 إضافة إلى تعافي 631 شخصا.

مراسل الجزيرة: السلطات العمانية تقرر استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر.

مراسل الجزيرة: السلطات العمانية تقرر إغلاق محافظة مسقط اعتبارا من يوم الجمعة ولمدة 12 يوما.

السلطات السويدية تسجل 96 وفاة و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل الوفيات إلى 687 والإصابات إلى 8419.

مكتب رئيس الوزراء البريطاني: بوريس جونسون بات قادرا على التنفس من دون أي مساعدة.

السلطات الصحية في هولندا: تسجيل 147 وفاة و969 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

مكتب رئيس الوزراء البريطاني: حالة بوريس جونسون مستقرة ويتجاوب مع العلاج المقدم له في العناية المركزة.

مراسل الجزيرة: وزارة الداخلية الأفغانية تعلن فرض حظر للتجوال في العاصمة كابل كإجراء احترازي لمواجهة كورونا.

وزارة الصحة في جيبوتي: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 135.

رئيس الوزراء المصري: تمديد حظر حركة المواطنين والطائرات وبقية الإجراءات المطبقة لمدة أسبوعين.

محافظة الجيزة المصرية تعزل قرية المعتمدية بعد وفاة اثنين من أبنائها وإصابة 9 آخرين بفيروس كورونا.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2210 وتعافي 28 حالة.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1997 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 64586.

وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 575.

وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1242.

وزارة الصحة الماليزية تعلن تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 65.

وزارة الصحة الماليزية تعلن تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4119.

إيران تعلن تسجيل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4003.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 757 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14555.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 6180 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 146690.

منظمة الصحة العالمية: على الدول أن تكون حذرة جدا قبل تخفيفها إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

منظمة الصحة العالمية: تفشي فيروس كورونا في أوربا لا يزال مقلقا والطريق لمكافحته سيكون طويلا.

مراسل الجزيرة: إثيوبيا تعلن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 855.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 23403.

مراسل الجزيرة: الدنمارك تعلن تسجيل 408 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5386.

روسيا تعلن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 63.

وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل ليصل الإجمالي إلى 303.

روسيا تعلن تسجيل 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8672.

وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 419.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9404.

ترمب على فوكس نيوز: عقار الملاريا مستخدم منذ سنوات ولا يسبب الوفاة وأنا جاهز لتناوله إذا اضطررت لذلك.

ترمب على فوكس نيوز: قمنا بشراء 29 مليون وحدة من عقار هيدروكسي كلوروكوين المستخدم في علاج الملاريا.

ترمب على فوكس نيوز: حان الوقت لوقف إنفاق ترليونات الدولارات في الخارج وتوظيفها عوضا عن ذلك في الداخل.

ترمب يقول على فوكس نيوز إن كل خطوات منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا كانت خاطئة ولمصلحة الصين.

بنما تعلن تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات في البلاد إلى 2249 والوفيات إلى 59.

المكسيك تعلن 346 إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات بعموم البلاد إلى 2785 والوفيات إلى 141.

الصين تعلن تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات في البلاد إلى 81802.

أ ف ب: جامعة جونز هوبكنز تعلن تسجيل نحو ألفي وفاة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وزير الدولة للإعلام المصري: 800 مريض بفيروس كورونا في مستشفيات العزل 10 % منهم على أجهزة تنفس صناعي.

ترمب: سنعلق تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية بالنظر لإخفاقها في توخي آثار تفشي فيروس كورونا.

ترمب: لم يكن القائم بأعمال وزير البحرية مضطرا للاستقالة لكنه فعل ما يصب في مصلحة الشعب.

ترمب: منظمة الصحة العالمية حصلت منا على مبالغ كبيرة لكنها حجبت عنا معلومات مبكرة عن الوضع في الصين.

ترمب: سنحاول إيقاف تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية وسنعيد التفكير في كل ما يقومون به وفي تعاوننا معها.

ترمب: الجيش الأمريكي يعمل على إضافة ١٥ ألف سرير في مستشفيات ميدانية في المناطق الساخنة من بينها شيكاغو.

ترمب: هناك دول كبرى لا تعلن الأرقام الدقيقة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا وكلنا نعلم ذلك.