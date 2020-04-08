فيروس كورونا: السعودية تعلن وقف إطلاق النار باليمن لأسبوعين

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، وقف إطلاق نار شامل في اليمن، ولمدة أسبوعين اعتبارًا من غد الخميس، وقابلة للتمديد.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالكي "قيادة القوات المشتركة للتحالف تجد الفرصة مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق".

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قيادة القوات المشتركة للتحالف "#تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن" تعلن وقف إطلاق نار شامل في #اليمن لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الخميس الموافق (16 شعبان 1441هـ / 09 إبريل 2020م) سعت (1200) بالتوقيت المحلي قابلة للتمديد.https://t.co/GYaZPNfEVQ#واس_عام pic.twitter.com/hQDSruLl7b — واس العام (@SPAregions) April 8, 2020

وأضاف المالكي أن القرار جاء تأييدًا لقرارات الحكومة اليمنية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن؛ لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

العقيد المالكي : قيادة القوات المشتركة للتحالف تجد الفرصة مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في #اليمن والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 8, 2020

العقيد المالكي : قيادة القوات المشتركة ستدعم بشكل كبير كافة هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 8, 2020

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد دعا لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي.

يعقد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى #اليمن سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد،وعدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية،واستئناف العملية السياسية،وتعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر #كوفيد_19: https://t.co/JmmDaJSbsh — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) April 2, 2020

ومنذ 26 من مارس/آذار 2015، يشن التحالف السعودي الإماراتي عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

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