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سياسة

عاملا مستشفى في هندوراس يستغلان وباء كورونا في تهريب المخدرات

العاملان بالمستشفى استغلا سيارة الإسعاف في تهريب المخدرات
العاملان بالمستشفى استغلا سيارة الإسعاف في تهريب المخدرات
8/4/2020

أوقفت سلطات هندوراس موظفين اثنين في مستشفى محلي بعد نقلهما المخدرات داخل سيارة إسعاف كانا يفلتان عبرها من قيود التنقل في البلاد بسبب وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وألقت السلطات القبض على سائق سيارة الإسعاف وحارس كان يرافقه، وهما يعملان في أحد مستشفيات تيغوسيغالبا، فيما كانا ينقلان حوالي ثلاثمئة رزمة من الماريغوانا.

وقال مسؤول بالشرطة إن الرجلين "كانا موضع إشارة من أجهزة الاستخبارات تفيد بانتمائهما إلى عصابة باريو 18 كما أنهما كانا يستخدمان سيارة الإسعاف لنقل الأسلحة والمخدرات وارتكاب أعمال جرمية أخرى".

وكان الرجلان يستخدمان سيارة الإسعاف للتنقل بحرية في العاصمة رغم حظر التجوال المفروض في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. ولم يتوانيا عن إطلاق صفارة الإنذار في السيارة تفاديا لأي تفتيش من الشرطة.

وتسجل هندوراس أحد أعلى معدلات العنف في العالم بفعل انتشار أنشطة العصابات التي تعيث فسادا في البلاد عبر أعمال الخطف والقتل وتجارة المخدرات. ويبلغ هذا المعدل أكثر من 40 جريمة قتل لكل مئة ألف نسمة بحسب أرقام مرصد العنف في الجامعة الوطنية، فيما المعدل العالمي هو 6.1 جرائم قتل لكل مئة ألف نسمة.    

وتظهر آخر الأرقام الرسمية إصابة 312 شخصا بفيروس كورونا المستجد مع 22 حالة وفاة في هذا البلد الواقع في وسط القارة الأمريكية ويضم 9 ملايين نسمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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