البث الحي
سياسة

شاهد: وزير الصحة التونسي يبكي بسبب كورونا.. كيف تفاعل التونسيون؟

8/4/2020

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مع التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، والتي بدا فيها متأثرا ويذرف الدموع سائلا التونسيين البقاء في بيوتهم.

وقال الوزير، أمس الثلاثاء، وهو متأثرا للغاية إن الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الصحة ورغم ضعف الإمكانيات، قد تنتهي إلى كوارث بشرية.
وقال بعض المدونين على موقعي فيسبوك وتويتر إن دموع الوزير التونسي تعبر عن "الضعف لا عن القوة"، مؤكدين أن وزارته "فشلت" في إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

في حين، أشار آخرون إلى أن تأُثر المكي دليل على صدقه في السعي نحو محاربة الفيروس الذي تفشى بشكل كبير في تونس والعالم.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في تونس إلى 23 حالة، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 623 شخصا، فيما تماثل 25 مصابا للشفاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

استراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي