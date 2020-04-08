ساندرز ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن السناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز انسحابه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى له لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16 — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020

وبانسحاب ساندرز يصبح جو بايدن، نائب الرئيس السابق، المرشح المفترض للحزب الديمقراطي في مواجهة الرئيس دونالد ترمب الذي ينتمي للحزب الجمهوري في الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.

ومن المفترض أن يسمي الحزب الديموقراطي بايدن رسميا كمرشح له في مؤتمر، تم تأجيله إلى أغسطس/ آب القادم بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وتصدر ساندرز السباق الديمقراطي في البداية قبل أن يتراجع بسرعة بعد خسارة الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولاينا في أواخر فبراير/ شباط عندما بدأ بايدن في تحقيق تفوق واضح.

وسبق أن خسر السيناتور المستقل المنتخب عن ولاية فيرمونت، في انتخابات الحزب الديموقراطي التمهيدية مقابل هيلاري كلينتون عام 2016.

وقال خصوم ساندرز إنه يجذب الحزب الديمقراطي في اتجاه اليسار.