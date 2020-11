ساندرز ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن السناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز انسحابه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى له لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020