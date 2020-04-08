دراسة ألمانية تغير نظرة العالم لأسباب الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

كشف الخبير في مركز الرعاية الصحية بمدينة فيسبادن بفرانكفورت الألمانية، علاء العدلي، نتائج أبحاث ألمانية حديثة عن فيروس كورونا المستجد.

وقال العدلي في لقاء مع برنامج "مع الحكيم" على قناة الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، إن عدوى كورونا تنتقل للإنسان عبر طريقتين، الأولى وهي النقل المباشر عبر الرذاذ الذي يخرج من فم المريض إلى فتحة الأنف أو العينين لدى الشخص المعافى، والطريقة الأخرى عن طريق اللمس حيث يخرج الرذاذ من المصاب إلى الأجسام الصلبة، ثم يأتي الشخص المعافي ويلمس هذه الأجسام فتنتقل إليه العدوى.

وأشار العدلي إلى أن هاتين الطريقتين للعدوى هما المعروفتان لدى الجميع، لكن الأبحاث الجديدة كشفت أن الطريقة الأولى "النقل المباشر" هي طريقة الانتقال الوحيدة والمؤكدة للعدوى، بعد أبحاث ميدانية على عشرات الأسر والحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأجريت الدراسة على عشرات المنازل الخاصة بالمصابين وتم أخذ مسحات من على جميع الأسطح في هذه المنازل.

وكشفت الدراسة أن 66% من هؤلاء المصابين أصيبوا بانعدام حاستي الشم والتذوق، و33% منهم أصيب بالإسهال.

وأكدت هذه الدراسة صعوبة انتقال الفيروس عن طريق اللمس، وأشارت إلى أن 1% فقط من الحالات انتقل الفيروس لديهم من منطقة الحلق إلى الرئة.

وتحدث العدلي عن الفحوصات التي تتحول نتائجها من سلبية إلى إيجابية، وأسباب ذلك، كاشفا عن السر وراء اختفاء أعراض فيروس كورونا في بداية الإصابة.

لقاء مع د. علاء العدلي

أخصائي الميكروبيولوجي (علم الأحياء المجهرية) في مركز الرعاية الصحية بمدينة فيسبادن الألمانية

يرد على نظرية المؤامرة العالمية لفيروس #كورونا ويكشف الكثير عن هذا الفيروس

https://t.co/HML3TQX634 — #مع_الحكيم (@m3alhakim) April 8, 2020

وتطرق أخصائي الميكروبيولوجي إلى الطريقة الأدق لفحص الإصابة بفيروس كورونا.

وحتى مساء، الأربعاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و500 ألف، توفي منهم أكثر من 87 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 319 آلافا بحسب موقع وورلد ميترز.