بعد النيوزويك.. صحيفة إسبانية تشيد بالهدي النبوي لمكافحة الأوبئة

في مقال بصحيفة (إيه بي سي) الإسبانية، لفت الكاتب إلى أن الإجراءات الموصي بها عالميًا للتعامل مع جائحة كورونا الآن هي نفس تعاليم نبي الإسلام محمد منذ أكثر من 1400 عام.

ويقول الكاتب الإسباني خوسيه مانويل نيفز، إنه لأمر لا يصدق حقًا أن تصدر نفس التعاليم منذ 1400 عام على لسان "راعي أغنام أمي لا يقرأ ولا يكتب" وهو نبي الإسلام محمد.

وأضاف أن نفس التوصيات التي يوصينا بها الأطباء والمتخصصون الآن من غسل للأيدي، والبقاء في المنازل وغيره أوصى بها رجل آخر منذ قرون بعيدة.

نشرت صحيفة A.B.C الإسبانية مقالاً:

"نصائح النبي محمد المدهشة للنجاة أثناء الأوبئة"

وفيه: "من المدهش أنه قبل 1300 عام كان الرسول الأمي الذي لم يتلق أي تدريب علمي يعرف بالفعل خطوة بخطوة ما الذي يجب فعله في زمن تفشي الوباء… ":

غسل اليدين والحجر الصحي… https://t.co/FQeRyxSX83 — د. سلام الموجري (@sallam95) April 7, 2020

ويشير الكاتب إلى مقال للكاتب الأمريكي كريغ كونسيدين، نشر منذ أسبوعين تقريبًا في صحيفة النيوزويك الأمريكية والتي استشهدت بأحاديث نبوية توضح هدي الإسلام فيما يخص التعامل مع الأوبئة، وهذه بعضها:

"إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها".

"النظافة من الإيمان".

"إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده".

"بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده".

“Prophet Muhammad’s Incredible Tips for Surviving a Pandemic.” It is almost incredible to think that over 1,300 years ago, Muhammad already recommended isolation & hygiene measures to combat infectious diseases. Published by @abc_es for Spanish speakers.https://t.co/2LxWtoTLQw — Dr. Craig Considine (@CraigCons) April 4, 2020

وأعادت الصحيفة الإسبانية نشر ما جاء في الصحيفة الأمريكية فيما يخص الهدي النبوي الخاص بطلب التداوي والعلاج.

ثم أشار الكاتب الإسباني إلى نفس ما ذهب إليه الكاتب الأمريكي وهو أن النبي محمد عرف قيمة الموازنة بين العقل والإيمان، أو الأخذ بالأسباب مع الصلاة والدعاء، وليس الاقتصار على الصلاة والدعاء فقط.

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Los increíbles consejos del profeta Mahoma para sobrevivir a una pandemia https://t.co/cj5VPacbuq — abc_ciencia (@abc_ciencia) April 3, 2020

نشرت صحيفة A.B.C الإسبانية مقالا بعنوان "نصائح النبي محمد المدهشة للنجاة أثناء الأوبئة"، وفيه "من المدهش أنه قبل1300 عام كان الرسول الأمي الذي لم يتلق أي تدريب علمي يعرف بالفعل خطوة بخطوة ما الذي يجب فعله في زمن تفشي الوباء… ":

غسل اليدين والحجر الصحي https://t.co/X5bRQzF6BE — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) April 7, 2020