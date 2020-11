بعد النيوزويك.. صحيفة إسبانية تشيد بالهدي النبوي لمكافحة الأوبئة

في مقال بصحيفة (إيه بي سي) الإسبانية، لفت الكاتب إلى أن الإجراءات الموصي بها عالميًا للتعامل مع جائحة كورونا الآن هي نفس تعاليم نبي الإسلام محمد منذ أكثر من 1400 عام.

ويقول الكاتب الإسباني خوسيه مانويل نيفز، إنه لأمر لا يصدق حقًا أن تصدر نفس التعاليم منذ 1400 عام على لسان "راعي أغنام أمي لا يقرأ ولا يكتب" وهو نبي الإسلام محمد.

وأضاف أن نفس التوصيات التي يوصينا بها الأطباء والمتخصصون الآن من غسل للأيدي، والبقاء في المنازل وغيره أوصى بها رجل آخر منذ قرون بعيدة.

ويشير الكاتب إلى مقال للكاتب الأمريكي كريغ كونسيدين، نشر منذ أسبوعين تقريبًا في صحيفة النيوزويك الأمريكية والتي استشهدت بأحاديث نبوية توضح هدي الإسلام فيما يخص التعامل مع الأوبئة، وهذه بعضها:

وأعادت الصحيفة الإسبانية نشر ما جاء في الصحيفة الأمريكية فيما يخص الهدي النبوي الخاص بطلب التداوي والعلاج.

ثم أشار الكاتب الإسباني إلى نفس ما ذهب إليه الكاتب الأمريكي وهو أن النبي محمد عرف قيمة الموازنة بين العقل والإيمان، أو الأخذ بالأسباب مع الصلاة والدعاء، وليس الاقتصار على الصلاة والدعاء فقط.

